Felipe Pais está a gusto con la propuesta de juego de Comu

El nuevo de jugador de Comunicaciones de Mercedes, Felipe Pais, hizo referencia a su llegada al aurinegro: “La verdad es que estoy adaptándome al equipo ya que venía sin entrenar un tiempito. Estos días me sirvieron para adaptarme y ponerme a tono con ellos. La verdad es que estaba en la búsqueda de una llamada así, tenía ganas de sumarme a un equipo para poder seguir demostrando lo que puedo hacer así que estoy contento por todo esto” dijo el jugador que se sumó al elenco correntino en lugar de Alejo Montes.

Repecto al pedido de Jorge Balbis, entrenador el conjunto mercedeño, señaló: “Cuando me llamó, me gustó la propuesta que tenía para mí, la de tratar de darle un poco más de armado defensivo y algo más de juego ofensivo. Si bien el equipo cambió bastante en los dos últimos partidos que jugaron, fueron muy competitivos. Así que hay que seguir puliendo eso y sumar lo más que se pueda. La verdad es que estuvo bueno que tuvimos varios días libres sin jugar porque eso me ayudó un montón, así que vamos a llegar bien al partido con Obras” dijo.

Sobre lo que viene, afirmó: “Obras es un equipo que tiene gol en todas las posiciones, así que tendremos que bajarles el goleo. También tienen un extranjero, Spight, que está jugando muy bien así que habrá que cerrarles esa vía de gol y después pensar más en nuestro juego”.

“La verdad es que mis compañeros me recibieron muy bien, por suerte tuve la suerte de jugar con Facu Giorgi en La Unión y, el resto me recibió con los brazos abiertos así que estoy muy contento con eso”, concluyó el base entrerriano.