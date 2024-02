Boleto de colectivos: usuarios pueden acceder a un descuento del 55 %

Sin el Fondo Compensador del Interior que subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos del país, Corrientes es una de las provincias donde los usuarios del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) pueden acceder a un descuento del 55 por ciento en la tarifa del transporte urbano.

Los usuarios que no posean una tarjeta Sube no podrán solicitar el subsidio social para acceder al beneficio a la hora de viajar. En este marco, del total de las provincias, la medida nacional afecta mayoritariamente a cuatro provincias: La Rioja, Misiones, Salta y Tucumán que no disponen del sistema para abonar el transporte público. En tanto, como en Corrientes funciona el sistema Sube, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que pueden acceder al beneficio: jubilados y/o pensionados; Personal del Trabajo Doméstico; Veteranos de la Guerra de Malvinas; Monotributistas Sociales.

Además también comprende a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo; Asignación por Embarazo; Programa de Jóvenes con Más y; Mejor trabajo; Seguro por desempleo; Seguro de Capacitación y Empleo; Programa Promover Igualdad de Oportunidades; Programa Progresar; Programa “Potenciar Trabajo” y Pensiones No Contributivas.

En Corrientes los jubilados y pensionados están exentos de pago, como así también los estudiantes de todos los niveles y beneficiarios de programas sociales.

Pin Sube

El PIN para acceder a la tarifa social en la Sue se debe obtener en Anses. El trámite para obtener el PIN se puede realizar desde la página oficial de Anses, o bien, de forma online desde la app Mi Anses. Los pasos son:

*Entrar a mi Anses con Cuil y Clave de la Seguridad Social.

*Buscar programas y beneficios.

Seleccionar la opción Generar PIN Sube y con el botón Generar PIN, crear uno nuevo.

*Automáticamente, se generará un código de 6 números.

Para activar el beneficio, es necesario acercarse a una terminal automática Sube y apoyar la tarjeta.

El PIN para acceder a la tarifa social también se puede obtener de manera presencial, en un Centro de Atención Sube o en una oficina de Anses, sin turno, con el DNI y la tarjeta Sube del solicitante.