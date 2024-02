Hugo Benítez: "Tenemos un fuerte acompañamiento provincial"

El intendente de Esquina, Hugo Benítez, aseguró que a pesar de la situación económica compleja, hay un "fuerte acompañamiento provincial" para el desarrollo de la localidad.

"A nivel local estamos trabajando y dialogando con el Gobernador de la Provincia. Estamos teniendo un fuerte apoyo, el cual agradecemos mucho", mencionó el funcionario al programa de Hoja de Ruta.

Según indicó, se destacó el apoyo luego de las abundantes lluvias en la localidad. "No sólamente se comunicó con Esquina, también con todos los municipios afectados", dijo. "La ayuda que se comprometió, la está cumpliendo", sumó.

Benítez destacó que la relación "no es que no era buena"."Nosotros teníamos más acercamiento al Gobierno Nacional. Hoy no está más afín a nuestra ideología y ahora estamos trabajando con el Gobernador también y es muy beneficioso para nosotros", argumentó. "Yo no puedo hablar por los demás municipios justicialistas, hablo por Esquina y estoy muy agradecido", sostuvo.

"Hoy todas las acciones de Gobierno hay que decirlas, publicarlas y decirlas cómo estámos consiguiendo ayudas y dinero. No hay que tener verguenza para eso. El Gobierno Nacional debe ser Federal y el Provincial para todos los municipios", destacó. "El pueblo no quiere ver peleas entre dirigentes, quiere hechos", resaltó.

Cabe destacar que el fin de semana la Federación Argentina de Municipios (FAM) -representada por Benítez en Corrientes- emitió un comunicado titulado: "Llamamos a la reflexión al gobierno nacional, y le pedimos soluciones urgentes para nuestras vecinas y vecinos".

"Desde la Federación Argentina de Municipios expresamos con alarma y extrema preocupación el camino anti federal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía", sostienen.