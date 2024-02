La ministra de Seguridad y titular del Pro, Patricia Bullrich, se metió este sábado en la pelea entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro), por el giro de dinero de la coparticipación y afirmó que ningún miembro de la fuerza política que lidera “puede validar la amenaza de confiscar propiedad privada”, en alusión a los dichos del mandatario local, que afirmó no iba a entregar ni petróleo ni gas a Nación si no cambiaba de actitud.

“Una cosa es una discusión y otra es una rebelión. Le dije ‘vas a quedar como Cataluña’ [en alusión al territorio español que desde hace tiempo busca la independencia]. Nunca pensé que un gobernador iba a decir esto”, dijo la ministra.

“Me parece que la discusión de un gobernador con el poder central es una discusión razonable. Yo hablé la semana pasada con Torres y él me planteó que estaba muy ofuscado con lo que había pasado. Si bien es una deuda, nadie le está reteniendo la coparticipación, me parece que esa es una discusión válida”, sostuvo la funcionaria en Radio Mitre.

“Lo que no puede hacer de ninguna manera un miembro de Pro es hacer una rebelión planteando que no va a dejar sacar petróleo, generando una situación de incertidumbre nacional e internacional, tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador, el petróleo es de las empresas y además de los ciudadanos chubutenses”, agregó.