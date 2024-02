Patricia Bullrich mete la interna del PRO en el conflicto Nación-Gobernadores

Patricia Bullrich emitió este lunes un comunicado para manifestar su apoyo a Javier Milei en su pelea con los gobernadores.

En medio de fuertes contrapuntos entre el Presidente y el chubutense Ignacio Torres, de Pro -quien lideró el pedido a la Casa Rosada para la restitución de transferencias de la Nación- la ministra de Seguridad expresó su aval a las políticas de la Casa Rosada, se diferenció de los mandatarios provinciales y le marcó la cancha a Mauricio Macri, que se mantiene públicamente en silencio en la disputa por los fondos.

“Las manifestaciones públicas de nuestros principales dirigentes confirman un diagnóstico: se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia, y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio. En caso de volver a ser gobierno, nos comprometimos durante la campaña a hacerlo con mayor coraje y decisión”, se lee en el primer párrafo del comunicado. Según trascendió, el expresidente trató, sin éxito, de mediar entre Torres y Milei.

Desde Washington y a punto de emprender su regreso a Buenos Aires, Bullrich comentó a LA NACION que la nota la escribió anoche junto al diputado Fernando Iglesias. “Es un momento bisagra para la Argentina en el que Pro no puede ser un partido catch all -atrapa todo- o transaccional, tiene que tener nitidez y debe definir dónde va a estar”, señaló la funcionaria, a la vez que sentenció sobre Macri: “Su posicionamiento tiene que ser público”.

Con este mensaje, la funcionaria nacional tomó distancia de su exjefe a menos de un mes de las elecciones dentro de Pro en las que Macri pretende consagrarse como el conductor nacional del partido. Bullrich todavía mantiene diferencias con el expresidente tras los tironeos que protagonizaron después de la victoria del libertario y, en este nuevo round, busca generar contrapesos de cara a esta próxima contienda dentro del espacio amarillo.

Si bien la ministra aseguró a LA NACION que no tiene intenciones de candidatearse para volver a presidir Pro -formalmente ejerce este rol en uso de licencia-, no descartó que otra persona de su círculo más íntimo lo haga. “No podemos tener diputados de Pro que están en otros bloques”, sentenció al hablar de la necesidad del partido de tener “coherencia con el cambio”. El caso del legislador Oscar Agost Carreño, parte de Hacemos Coalición Federal, fue el que más ruido hizo dado preside el partido amarillo en Córdoba y un grupo de dirigentes pidió, sin éxito, su destitución por escindirse del bloque presidido por Cristian Ritondo.

Acompañan la firma de la ministra de Seguridad un amplio abanico de referentes Pro entre los que se encuentran senadores, diputados e intendentes. “El Pro no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale”, se lee en otro párrafo del comunicado, en una clara alusión al gobernador de Chubut, quien amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo de no llegar a un acuerdo con la Nación.

Milei, en tanto, también salió hoy al cruce de Torres al que calificó como “un pobre chico que no pudo leer ni un contrato”. “La provincia [de Chubut] tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo, es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de [Axel] Kicillof y [Ricardo] Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”, dijo el Presidente en declaraciones a LN+.

Un vínculo roto

El gobernador de Chubut fue uno de los pocos dirigentes de Pro que pudieron sortear la interna presidencial entre Bullrich y el exprecandidato, Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, cuando Torres logró imponerse al frente de la provincia patagónica, la actual ministra de Seguridad estuvo ahí para festejar su triunfo. Este evento se dio solo dos semanas antes de las PASO y funcionó como un impulso para los contendientes de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, la integración de Bullrich y su compañero de fórmula, Luis Petri, al gabinete de Milei acrecentó las diferencias hacia adentro de Pro con quienes pretendían mantenerse al margen del gobierno libertario y constituirse como “oposición constructiva”. De hecho, Jorge “Loma” Ávila, el diputado nacional y sindicalista petrolero que responde directamente a Torres forma parte del bloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Ángel Pichetto.

Por eso, mientras que Bullrich puja por encaminar a Pro a fusionarse con La Libertad Avanza, quienes responden a Macri ponen paños fríos a esta posibilidad y hablan de “acuerdos orgánicos”. No obstante, ante la escalada de tensión entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, la viabilidad de una convergencia pareciera estar cada vez más lejos.

“Lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no solo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros van por todos”, destacó Torres, al que respaldaron los gobernadores patagónicos y todos los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC). Esta liga emitió un comunicado en el que no se hizo referencia a la amenaza de bloqueo, pero le reclamó al Gobierno “cumplir con la Constitución” por los fondos coparticipables.

Con información de La Nación