El comentario de Isabel que hizo que Rosina le sacara la ficha: "Fue bien de víbora"

El domingo pasado, gracias al repechaje, Joel, Catalina e Isabel tuvieron la revancha y volvieron a la casa. Claro que ellos corren ahora con cierta ventaja porque tuvieron oportunidad de ver lo que pasa afuera con cada participante, detectar las actitudes que público elige y aquellas que no para rearmar sus estrategias.

Pero los chicos en la casa los recibieron con todos los sentidos abiertos con intención de evaluar cada movimiento y así, poder entender ellos también qué es lo que quiere la gente. Rosina por ejemplo, estuvo alerta y notó que Isabel cambió su juego rotundamente.

"Ella le cortó el rostro de la noche a la mañana a Licha. Él fue el único que pedía por ella, el único que le daba bola y ahora va con Furia y Cata. Obviamente que lo hace por juego", tiró. "El otro día estaba jugando en la pileta y Vir me dice que tenga cuidado para no lastimarme, ella le tira: dejala, no sos la mamá. Bien fría, bien de forra, de víbora".

Rosina está convencida de que Isabel hace todo por conveniencia y eso, la indigna: "Que fiaca ser así. Qué embole actuar por conveniencia Dios mío, pero cada uno juega como quiere".

Zoe la apoyó y mencionó también el cambio de Catalina: "Ella a Agostina le hizo lo mismo... la verdad es que se la nota distinta".

Fuente: Pronto