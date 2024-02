Habrá cortes de calles y desvíos de colectivos por una nueva noche de Carnavales Barriales

La Municipalidad de Corrientes realizará este martes la penúltima noche de los Carnavales Barriales en el Pío X que contará con la participación de más de 20 agrupaciones y comparsas.

Desde las 20, las agrupaciones y comparsas carnestolendas desfilarán por la avenida Colón entre las calles Zárate y Ayolas, donde se ubicará el corsódromo itinerante.

En ese marco, la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que habrá restricciones en la circulación vehicular, estableciendo cortes y desvíos del tránsito a partir de las 23 de este lunes, en las calles y avenidas que circundan al área de desfile.

En tal sentido, agentes de tránsito estarán apostados en diferentes puntos para mantener la organización y fluidez de la circulación indicando a conductores el sentido de desvíos y cortes que se realizarán en las siguientes intersecciones:

Avenida Colón y calle El Cano, calle El Cano y C. Chubut, C. Chubut y Zárate, C. Chubut y Hernandarias, C. Chubut y Balboa, C. Chubut e Irala, Santa Cruz y Ayolas, Santa Cruz y Héroes Civiles, Hernán Cortés y Solís, Hernán Cortés y Gaboto, J.R Vidal y C. Rivadavia, Hernán Cortés y Ayola, Hernán Cortés y Balboa, Hernán Cortés y Hernandarias, Hernán Cortés y Zárate.

ORDEN DEL DESFILE

Las comparsas y agrupaciones encargadas de abrir la noche, a partir de las 20, son Poty Jera, Payasos del Cacique, Samba Pasión, Yasi Pora, La Jaula de las Locas, Imperial, Osiris, Las Traviesas y Aramú.

Promediando la velada, se abrirán paso por la avenida Colón: Furia Loca, Ara Porá, Bella Esperanza, Belleza Unida, Cambá Cuá Show, Mitha Jorhu, Los Dandys, Drácula, Sarava.

Entre tanto, el cierre en esta oportunidad estará a cargo de Fantasía, Porto Carioca, Taragüí Pora, Mitá Pora, Renacer y Ruby Show.

DESVÍOS DE COLECTIVOS

Por otra parte, el recorrido dela línea de colectivos 104 A tendrá un desvío durante la noche del martes. En este caso, irá por avenida Alberdi, La Pampa, Hernandarias, avenida Tte. Ibáñez, avenida Del IV Centenario, avenida Garay, Acceso Empresa Quilmes, y de regreso por Acceso Empresa Quilmes; avenida Garay, Av. Del IV Centenario, avenida Tte. Ibáñez, Guastavino y nuevamente al recorrido habitual.

En el caso de la línea 104 B, la ida será por J.R. Vidal, avenida Garay, avenida Del IV Centenario, avenida Tte. Ibáñez, avenida Alberdi y Elías Abad. En tanto, el regreso se realizará por Elías Abad, avenida Alberdi, La Pampa, Hernandarias, avenida Teniente Ibáñez, avenida Del IV Centenario, avenida Garay y J.R. Vidal.