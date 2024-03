Flor Bertotti respondió a los dichos de Juan Gil Navarro sobre Floricienta

El récord de 12 Estadios Movistar Arena que vendió el show de Flor Bertotti despertó la polémica entre los ex protagonistas de Floricienta. Es que Juan Gil Navarro expuso su deseo de olvidar aquellos años, por lo que ahora la cantante eligió salir a responderle.

La polémica comenzó con Cris Morena y continuó con el ex protagonista de la serie juvenil. Sin embargo, la cantante optó por verle el lado positivo y mostrarse ajena a los palos que recibía: “Es una locura, estoy muy agradecida y muy contenta, no esperábamos esta repercusión”.

Sin embargo, Juan Gil Navarro no soportó la gran cantidad de consultas que le hacían las fanáticas de Floricienta en sus redes sociales sobre la posibilidad de que él sea partícipe del show de Flor Bertotti en el Estadio Movistar Arena.

En este sentido, desde su cuenta de Twitter, hace algunas semanas, expresó: “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más… Muchas gracias, otra vez más… Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”.

Por supuesto que su respuesta desanimó un poco a las fanáticas de Floricienta, por lo que a Flor Bertotti le pareció sensato salir a hablar sobre la postura de su ex compañero: "A lo mejor está cansado. No me parece mal lo que dijo. Cada uno reacciona como puede y como quiere".

En este sentido, la cantante eligió ponerse en el lugar de su compañero y tratar de bajarle la espuma a la polémica. Además, trató de cuidar sus palabras para que las fanáticas de la serie también entiendan la postura y que él tiene su derecho a no querer recordar este papel.

"A lo mejor le queman la cabeza hablando sobre eso. Él hizo un millón de cosas después y no le gusta que lo asocien. No lo veo mal", comentó Flor Bertotti para calmar las aguas de la polémica y también tratar de disminuir los cuestionamientos a Juan Gil Navarro por su decisión de alejarse por completo de Floricienta.

Fuente: Pronto