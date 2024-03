Julieta Poggio opinó sobre el supuesto romance de Marcos Ginocchio con la China Suárez

Marcos Ginocchio se ha transformado en uno de los solteros más codiciados y, gracia su perfil bajo y misterioso, genera una gran curiosidad.

Luego de su salida de la casa de Gran Hermano, el ganador del reality fue vinculado a Julieta Poggio, su compañera. Si bien durante muchos meses ninguno de los dos quiso hablar sobre el tema, ella terminó confirmando que había pasado algo entre ellos.

Poco después, se empezó a decir que Ginocchio podría estar iniciando una relación con la China Suárez, con quien viajó a México por trabajo y luego se los vio muy compinches en eventos.

Luego de esto, la actriz y el ex GH hicieron juntos un vivo de Instagram en el que ella aclaró que, si bien se llevan muy bien, no habría más que una amistad entre ellos. “No, no estamos juntos dejen de preguntar por favor”, expresó.

Queriendo saber qué opinaba Poggio sobre lo que había pasado, el notero de LAM (América) le preguntó sin vueltas: "¿Viste el vivo de la China y Marcos el otro día?"

"Muy poquito porque justo empezaba la gala de Gran Hermano", respondió ella haciéndose la desentendida. Insistiendo, el periodista repreguntó: "¿Le creíste a él cuando dijo: 'No estamos juntos'?"

"Esa parte no la vi porque justo estaba en la gala", dijo ella sin querer entrar en la polémica. Como último recurso, el notero le contó: "Bueno él dijo que no y ella lo mismo, ¿vos les creés?"

Finalmente, dejando entrever que ya no tendría interés en Marcos, la actriz cerró: "¿Por qué tendría que desconfiar? Yo creo en su palabra".

Fuente: Pronto