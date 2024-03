Murió el periodista y escritor Jorge Dorio

Esta madrugada falleció el periodista y escritor Jorge Dorio. Según la información que trascendió, el exconductor de 678 y expanelista de Gran Hermano, sufrió un infarto en las últimas horas de este miércoles 13 de marzo. La noticia la confirmó su hijo Franco.

El periodista se encontraba activo y en ejercicio. Hace una semana realizó una charla en Salliqueló, donde hizo un repaso por el proceso fundacional de la Provincia de Buenos Aires, describiendo y analizando hechos, contextos y personajes históricos, con una dinámica participativa en la que interactuó con quienes asistieron al encuentro. Pero tras el encuentro se descompensó y debió ser internado. “Se infartó luego de la charla, lo tuvieron que intubar y lo llevaron a Trenque Lauquen, le pusieron dos stent pero era muy grande el infarto. Logró salir del respirador, lo pasaron a piso, estaban esperando para que pasaran un par de días y puedan trasladarlo pero esta madrugada falleció”, explicó Franco.

Muchos colegas expresaron su dolor en las redes sociales. “Una noticia muy triste. Esta madrugada, falleció a raíz de un infarto, Jorge Dorio. Tengo hermosos recuerdos de mi adolescencia, cuando iba a escucharlo, junto a Alejandro Dolina, al Café Tortoni, cuando hacían La venganza será terrible”, escribió Florencia Ghio, periodista y locutora de Radio Continental AM 590.

El periodista Alejandro Bidart también fue uno de los primeros en expresar su dolor: “Se fue Jorge Dorio. El hombre que junto a Martín Caparrós conducía el Monitor Argentino, un programa que hizo historia por inventar la biografía de un escritor apócrifo, José Balbastro, y la gente salió a pedir sus libros. Tambien fuimos compañeros en Radio Provincia AM 1270. QEPD”.

Su paso por la televisión

Conducido por Soledad Silveyra y bajo el lema “la vida en directo”, el 10 de marzo de 2001 Gran Hermano debutó con 20 puntos de rating. El envío, creado en 1999 por el holandés John de Mol abría las puertas de la pantalla para “la gente común” mientras en el prime time figuras como el prestigioso semiólogo Eliseo Verón y el Jorge Dorio analizaban lo que sucedía en “la casa más famosa del país”. Eso le dio popularidad al periodista, que lo llevó a hacerse conocido en otros ámbitos.

Tiempo después, se convertiría en uno de los últimos conductores que tuvo 6,7,8 y en una entrevista que dio hace algunos años a Infobae recordaba el ciclo: “No era novedad para nadie que yo tenía afinidad con el proyecto (en relación a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner), incluso muchos amigos me dijeron que no agarrara, pero era un momento de la historia en donde había que tomar partido; se jugaba y se jugó bastante y había que comprometerse. Lo disfruté mucho, se hizo con la gente, y es mentira cuando se habla de un programa totalitario. No fue un programa canallesco ni una oficina de propaganda política para el Gobierno”.

Infobae