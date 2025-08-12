Corrientes: detienen a una “viuda negra” y secuestran un auto

La Policía de Corrientes logró demorar a una mujer acusada de cometer delitos de robo y hurto bajo la modalidad “viuda negra”, un método en el que las víctimas suelen ser hombres que son engañados para luego ser despojados de sus pertenencias.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría Primera de Mercedes, tras denuncias de hombres que habían sido víctimas de este tipo de hechos.

Tras un minucioso trabajo de inteligencia y seguimiento, los investigadores determinaron que los delitos respondían al modus operandi de la “viuda negra”.

Por lo tanto, llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, con apoyo de la división GTO.

Durante los procedimientos, se secuestró un automóvil Renault 12, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

La mujer, mayor de edad, fue trasladada a la dependencia policial junto con los objetos incautados, quedando todo a disposición de la Justicia.