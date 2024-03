Sin fútbol en Corrientes por el mal estado de las canchas

Los 130 milímetros de lluvia que cayeron en las últimas veinticuatro horas en la ciudad dejaron en mal estado las diferentes canchas e impidieron la continuidad este domingo de la primera fecha de los Torneos Oficiales de Primera División A y B del fútbol capitalino.

A raíz de esto, a media mañana la Liga Correntina comunicó oficialmente que los encuentros previstos para la jornada quedaban suspendidos.

Las precipitaciones comenzaron en la tarde del sábado, a pesar de lo cual pudieron completarse la mayoría de los encuentros previstos.

Por la primera fecha de la máxima categoría, Cambá Cuá goleó en la oportunidad a San Marcos 6 a 0, Sacachispas le ganó a Sportivo 1 a 0 y el encuentro que empataban 1 a 1 Curupay frente a Ferroviario se suspendió a los 25 minutos de la segunda etapa. En tanto que en el interior, Mburucuyá vapuleó a Rivadavia por 4 a 0.

El encuentro que debían jugar este domingo Talleres y Quilmes, en cancha de Sportivo, fue suspendido por los motivos apuntados.

Para el miércoles están programados hasta el momento los partidos de los equipos que este fin de semana tuvieron o tienen acción por el Provincial de Clubes.

Ese día, desde las 17,30 Lipton recibirá en su cancha a Boca Unidos, mientras que en el estadio de Huracán Corrientes jugarán a primera hora Soberanía con Deportivo Empedrado y el encuentro de fondo estará a cargo del dueño de casa y Mandiyú.

El sábado por el Ascenso, Villa Raquel venció como visitante a Alvear por 3 a 0, Independiente superó a Juventud Naciente de San Luis del Palmar 3 a 1 y Dr. Montaña le ganó a Barrio Quilmes por 2 a 1.

En tanto que los partidos suspendidos de este domingo que debían completar la fecha inicial del certamen fueron: Invico vs Robinson; Yaguareté vs Peñarol; y Libertad vs San Jorge.