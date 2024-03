Como planificar una sucesión por testamento en Argentina

Por Silvia Zarza

Abogada egresada de la Unne, directora de Zarza & Asociados.

Especial para El Litoral

En el contexto legal argentino, la planificación testamentaria es un aspecto fundamental para garantizar que los deseos de una persona en relación con la distribución de sus bienes se lleven a cabo de manera adecuada tras su fallecimiento.

Ante todo, es necesario saber quiénes son los que tienen derecho a una herencia y quienes no tienen derechos.

En la ley argentina, los herederos forzosos, también conocidos como herederos legítimos, son aquellos que tienen derecho a recibir una porción de la herencia independientemente de lo que disponga el testamento del fallecido. Estos herederos están protegidos por la ley para asegurar que reciban una parte justa de los bienes del difunto. Los herederos forzosos en Argentina son los siguientes:

Cónyuge:El cónyuge sobreviviente tiene derecho a recibir una porción de la herencia del difunto

Descendientes:Los hijos tienen derecho a recibir una parte de la herencia de sus padres, incluso si estos últimos no dejaron un testamento. Si hay más de un hijo, la herencia se dividirá equitativamente entre ellos.

Ascendientes:En ausencia de descendientes, los padres y otros ascendientes del fallecido pueden tener derecho a heredar parte de su patrimonio.

A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales. Los colaterales son los hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos y tías. Si hay hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas, los tíos y tías no heredan.

En nuestro ordenamiento jurídico, los concubinos no tienen vocación hereditaria uno del otro. Es decir, no heredan a su pareja. Los concubinos tienen derecho a percibir una pensión por fallecimiento en caso de probarse la convivencia, pero no tienen vocación hereditaria respecto de los demás bienes dejados por el fallecido.

También hay otras personas que pueden quedar excluidas.

Existe la posibilidad de planificar lo que sucederá con los bienes posteriormente al fallecimiento.

Para este fin, se emplean una de las formas más comunes es por medio del testamento. Son tres tipos las principales formas de testamentos: el testamento por acto público, el testamento ológrafo y el testamento cerrado, cada uno con sus propias particularidades y requisitos específicos que es importante comprender detalladamente.

El testamento por acto público es el método más comúnmente utilizado en Argentina y suele llevarse a cabo en presencia de un escribano público. Este profesional cumple un papel fundamental, no solo redactando el testamento según las instrucciones precisas del testador, sino también ofreciendo asesoramiento adecuado sobre la mejor manera de distribuir los bienes entre los herederos. Es relevante destacar que el escribano se encarga de garantizar que el contenido del testamento se ajuste plenamente a la normativa legal vigente, con el propósito de evitar posibles ambigüedades o disputas entre los herederos en el futuro.

En contraste, el testamento ológrafo es aquel que el testador escribe de su puño y letra, prescindiendo de la intervención de un escribano público. Aunque este método pueda considerarse más personal y directo, es esencial que el testamento cumpla con una serie de requisitos para ser considerado válido. Además de ser legible y estar firmado por el testador, debe contener la fecha precisa en que fue realizado, así como expresar de manera clara y precisa la voluntad del testador en relación con la distribución de sus bienes y la identificación de los herederos.

El art 2477 del Código Civil establece cuales son los requisitos de validez de este tipo de testamentos: “El testamento ológrafo debe ser íntegramente escrito con los caracteres propios del idioma en que es otorgado, fechado y firmado por la mano misma del testador”

Por último, el testamento cerrado representa otra opción testamentaria en la que el testador presenta un documento sellado ante un escribano público y cinco testigos residentes en el lugar. Este tipo de testamento requiere que el testador firme el documento en presencia de estos testigos, quienes atestiguan que el contenido del pliego sellado corresponde efectivamente al testamento del individuo. Este procedimiento garantiza la autenticidad del documento, ya que los testigos certifican que el testamento ha sido redactado conforme a los deseos del testador.

En resumen, la elección del tipo de testamento en Argentina depende de diversos factores, incluidas las preferencias personales del testador, la complejidad de su situación patrimonial y las necesidades específicas de su familia. Es fundamental contar con el asesoramiento adecuado de un profesional del derecho para asegurar que se cumplan todos los requisitos legales y que los deseos del testador se reflejen de manera precisa y efectiva en el documento testamentario.

Asimismo, es importante revisar y actualizar el testamento periódicamente para garantizar que siga siendo relevante y que refleje fielmente los deseos del testador en todo momento. La planificación adecuada puede brindar paz mental tanto al testador como a sus seres queridos, al garantizar una distribución justa y clara de los bienes en el futuro.