Continúa la vacunación antirrábica para animales en barrios capitalinos

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, a cargo de Ricardo Cardozo, continúa con la vacunación antirrábica en barrios capitalinos.

En este sentido, se realizó una jornada de vacunación en los barrios Aldana, Bañado Norte y Cichero.

Así, a través de la Dirección General de Epidemiología, las acciones se iniciaron el mes pasado cuando se detectó un caso de rabia en un murciélago en la zona de la Facultad de Veterinaria.

“Se trabajó en puestos fijos de vacunación y también se hizo vacunación casa por casa. Hablamos con los vecinos y respondimos dudas e informamos la importancia de la notificación ante un caso de mordedura o de encontrar un murciélago caído y cómo proceder, la importancia de recurrir al sistema de salud”, dijo la subdirectora de Enfermedades Zoonoticas y Vectoriales del Ministerio de Salud Pública, Natalia Avalos.

Además, Indicó que “la consulta más frecuente de los vecinos fue si se podía revacunar a las mascotas y la edad en la que se inicia la vacunación, que es a partir de los tres meses para perros y gatos y una revacunación anual. Asistimos toda la zona de 200 metros a la redonda de la Facultad de Veterinaria”.

El trabajo se hizo en forma articulada con el personal de Zoonosis de la Municipalidad de Corrientes, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el Laboratorio Especializado en Zoonosis y el Ministerio de Salud Pública.

“El lunes y martes, visitamos las casas que por algún motivo no nos permitieron vacunar a las mascotas, porque no encontraban el carnet o no estaban los propietarios. Ahí, se hizo esta semana la segunda visita y realizamos el refuerzo de la zona para cerrar todo lo que es vacunación. Así, el martes terminamos el control focal en el barrio Aldana, Cichero y Bañado Norte”, precisó.

Además de la Municipalidad, acompañaron en la actividad la Dirección de Zoonosis de la Facultad de Veterinaria con varias cátedras: cirugía, salud pública e inmunología. También el Hospital de Ciencias Veterinarias.

A los vecinos que no pudieron realizar la vacunación, recordó que “hay puestos fijos en la Facultad de Veterinaria durante todo el año y en Zoonosis municipal por calle Brasil llegando al Club Yacaré”.

A la facultad, se puede concurrir de 8 a 12 y de 14 a 17. La vacuna es gratuita.

La rabia es una enfermedad viral, es una zoonosis y se transmite por contacto directo con animales enfermos, desde Salud Pública se cuenta con gran herramienta que es la vacunación.

Es una enfermedad inmunoprebenible y si no se actúa a tiempo ante un accidente potencialmente rábico una vez que aparecen los síntomas no tiene cura.