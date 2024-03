Gran victoria de Comunicaciones frente a Gimnasia

En su regreso a Mercedes, luego de 39 días, Comunicaciones obtuvo una gran victoria frente a Gimnasia en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).Este miércoles por la noche se impuso al conjunto patagónico 88 a 79.De esta manera los dirigidos por Jorge Balbis sumaron su segunda victoria consecutiva, y acumula 5 desde que inició el 2024.

El goleador del encuentro fue Tyrone White autor de 21 puntos (3 asistencias).En el anfitrión el destacado fue Rodrigo Sánchez con 19 tantos y 11 rebotes.

Muy buen comienzo de Comu, con un parcial de 8-0. Muy metido en defensa y ajustando los tiros los de Balbis pudieron correr la cancha cuando lo necesitaron y se pasaron bien la pelota en otro momento del juego. Gimnasia se despertó rápido con un parcial de 5-0 y mostró las credenciales. Comu lastimaba con Sánchez en el fondo de cancha y la visita encontraba en el tiro externo la posibilidad de estar en juego. A falta de 4.16 ganaba Comu 13 a 10. El calor se hacía sentir (29 grados a las 22 horas) y aquellos que habían corrido mucho lo sentían. Toretta y Thomas sumaban de tres cuando las imprecisiones se sumaban en los dos equipos. Sobre el final Gimnasia lo empató y con un triple de Gramajo se quedó con el parcial por 22 a 19.

En los primeros dos minutos Gimnasia encontró respuesta de quienes vinieron del banco de suplentes y con Podestá muy certero y ganando en la pintura se puso 27 a 23. El ingreso de String le dio otra dinámica en la pintura al local, tanto en defensa como en ataque y a partir de dos buenas defensas el aurinegro pasó al frente 30 a 29 a falta de 4.44. La paridad persistía y el local seguía insistiendo con ir hacia el canasto con la descarga para Strings o la definición de quien fuera hacia adentro. La visita se pasaba bien el balón y mostraba sus armas para estar muy cerca en el marcador. Y así se fue el primer tiempo con el local ganando 36 a 35 en un juego muy cerrado y parejo.

En el inicio del segundo tiempo el local apareció con más confianza en el tiro y marcó un parcial de 6-0. White con su tiro externo sostenía a Gimnasia en un juego con porcentajes de efectividad bajos (41% Comu y 33% Gimnasia). La aparición de Podestá con un triple y un doble volvió a acercar a la visita cuando Comu había sacado ocho de ventaja. Pero con dos buenas defensas el aurinegro volvió a meter un parcial de 4-0 y sacar así la máxima del juego, 55-46 a falta de 2.44. El local tuvo un cierre de cuarto a toda orquesta defendiendo, corriendo la cancha y hasta volcando una bola Thomas para la tribuna, lo que le permitió irse al descanso ganando por la máxima 66 a 51.

Con Pais muy eficaz para el tiro de tres (dos seguidos) y pasándose con criterio la pelota Comu mantenía la diferencia, aunque no la extendía por que White seguía encendido desde donde la tirara. Con 5.52 por jugar ganaba 77 a 63 ante un Gimnasia que no se rendía y poco a poco recortaba la diferencia hasta ponerse a 7 con otro triple del americano. A falta de 2.49 ganaba el local 79 a 72. Con Gimnasia a siete puntos nada estaba dicho. El final tuvo de todo porque Costa y Molina no se pusieron de acuerdo en una determinación y que terminó siendo falta para Gimnasia, Gramajo fue a la línea y anotó uno, pero a la vuelta Glenn sumó dos y pudo al local arriba 85 a 77. Lo cerró mejor el local que mostró rasgos de un equipo mejorado que le permitieron ganar 88 a 79.

En su próximo compromiso, Comunicaciones recibirá a Independiente de Oliva desde las 21, mientras que el martes el rival será San Martín de Corrientes en el mismo horario.

Síntesis

Comunicaciones: Deshields 18, Thomas Jr. 16, Glenn 9, Giorgi 8, Sánchez 19 (f.i) Strings 9, García, Pais 9. DT: Jorge Balbis

Gimnasia: White 21, Toretta 13, Gramajo 8, Cardenas 8, Podestá 12 (f.i) Mariani 5, Arese 2, Dato 6, Chacón 4. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 19-22,36-35 y 66-51.

Árbitros: Pablo Estévez, Danilo Molina y Alejandro Costa.