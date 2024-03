Boca Unidos y Empedrado buscan la clasificación a octavos de final

Más Info

Programación

17: San Alonso (Virasoro) vs. Victoria (La Cruz)

17: San Francisco (La Cruz) vs. Sarmiento (Santo Tomé)

17: Barracas (Curuzú Cuatiá) vs. Polinorte (Sauce)

17: Comunicaciones (Paso de los Libres) vs. Parque Independencia (Monte Caseros).

17: Comunicaciones (Mercedes) vs. La Cantera (Curuzú Cuatiá)

17: Cambá Cuá (Capital) vs. Sportivo Canale (Bella Vista)

17: Sol de América (San Miguel) vs. Dep. Empedrado (Capital)

18: San Lorenzo (Monte Caseros) vs. Barraca (Paso de los Libres)

18: Matienzo (Goya) vs. Sportiva (Esquina)

19: Juventud Unida (Sauce) vs. Belgrano (Curuzú Cuatiá)

19: Football (Esquina) vs. Sportivo Santa Lucía (Santa Lucía)

19: Barrio Norte (Bella Vista) vs. Huracán (Goya)

19: Estrellitas (Saladas) vs. Boca Unidos (Capital)