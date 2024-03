Llega un jefe del FMI y hablará en un foro

n En la que ya es una inmensa narrativa, Buenos Aires será sede de un foro para discutir, precisamente "la Cooperación para un mundo sostenible". Lo organiza IEFA ( International Economic Forum of the Americas) junto a Integra Capital, el holding de José Luis Manzano que nació en 1995 y desde entonces y según promociona ha concretado proyectos por US$ 17 mil millones en financiamiento e inversión.

Manzano es uno de los oradores del encuentro que arranca el martes y culmina el miércoles en el Four Seasons. Y en una Argentina con una deuda que para muchos es insalvable, la presencia de Rodrigo Valdes, otro expositor, con la responsabilidad del Hemisferio Occidental del FMI, será el verdadero centro de atención. Y una opinión muy solicitada por el Gobierno que pretende nuevo acuerdo y una inyección de fondos frescos.

Valdes inaugurará el foro junto a Lisa Raitt, vicepresidenta de la banca de inversión global del banco Imperial de Canadá (CIBC) y Javier Gimeno, CEO para América Latina de la francesa Saint-Gobain.

Valdés asumió en mayo de 2023 en reemplazo del brasileño Ilan Goldfajn, quien renunció para presidir el BID. El rol del exministro chileno del gobierno socialista de Michele Bachelet, es clave porque supervisa el actual programa con el FMI.

Y llega en medio de los esfuerzos de Luis Caputo que se traducen en fuerte caída del gasto y superávit fiscal y financiero para lograr otro programa con el Fondo que le permitan acceder a plata fresca.

Cuando le toque el turno, Manzano será presentado como alguien que entiende “profundamente a América latina y los mercados emergentes”. Se referirá a Integra Capital que presta servicios en compra y fusiones de empresas y salida a la bolsa.

También se presentará como accionista de Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación petrolera y que cotiza en la bolsa de Londres. Despacha 10.000 barriles diarios. Otra de sus compañías, Interoil experta en exploración petrolera, cotiza en Oslo. Manzano tiene intereses en Venezuela y en la distribución del gas en Buenos Aires a través de Metrogas, en la energía con Edenor y en Edemsa, en Mendoza, donde posee la represa Ameghino y Altus, la bodega de vinos premium.

Por cierto, el Foro combina diversos protagonistas como el presidente de YPF, Horacio Marin; Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy Group; Juan Farinati, CEO de Bayer, Mario Lubetkin, Subdirector General de la ONU para la Alimentación y la Agricultura; Marianne Fay, Directora del Banco Mundial; Manuel Otero, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Patricio Lombardi, Director Ejecutivo de la Fundación Equidad en los Mercados Ambientales.