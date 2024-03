Wanda Nara habló de Shakira y la comparó con el resto de las mujeres de futbolistas

Wanda Nara, que actualmente la rompe en la actuación pero también está incursionando en la música, reflexionó de manera tajante sobre las mujeres de los futbolistas que no trabajan. “Tienen que hacer algo”, sentenció la esposa de Mauro Icardi en Sería Increíble, que se emite por Olga.

“Las mujeres de los jugadores están con su ‘peor es nada’ porque después de eso... Estás con un mega crack, por más de que te cague, ¿con quién vas a ir? Si nunca trabajaste, si nunca hiciste otra cosa, si nunca saliste de tu casa... Y bueno, ‘me hago la que me olvido’”, dijo.

Y agregó: “Por eso, Shakira se separó. Soy re feminista, la mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo, no digo que sea famosa pero hay mil cosas. Se tiene que realizar como mujer para tener la posibilidad de decir ‘un besito, me voy’ y si se quiere quedar está ok, pero no se queda porque no tiene otra cosa”.

Antes de cerrar, contó cómo se sentiría si sus hijas en un futuro se convierten en parejas de futbolistas que prefieren quedarse en su casa y no salir a trabajar.

“La mujer del futbolista ocupa un lugar muy importante, porque no sale, no tiene fiesta, no pueden hacer esto ni lo otro, ¿entonces qué hace? Está en casa tomando mate”, detalló.

“Pero también está bueno que la mujer sea la que sale, es un ejemplo que, si tenés hijos, les das. Si hoy viene mi hija Francesca, me dice que se enamoró de un mega crack y se va a vivir a Hungría, me muero como madre. Tantos colegios y educación para que se quede en su casa esperando...”, cerró, sin filtro.

(Fuente: Ciudad Magazine)