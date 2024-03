Furia le dedicó un mensaje a Julieta Poggio y Daniela Celis

Juliana "Furia" Scaglione pegó muy buena onda con Romina Uhrig luego de que la ex participante ingresara al juego para ayudarlos a limpiar y cocinar.

Ahora, feliz con la eliminación de Lisandro Navarro y con la renuncia de Agostina Spinelli, Furia no sólo le agradeció a Romina sino también a Julieta Poggio y Daniela Celis.

"Por el honor de Romina, Juli y Dani", dijo con humor mientras levantaba una foto en las que se veía a las chicas. Luego de esto, la participante se dirigió a Uhrig: "Romina, ya va por vos Lisandro. Comprale una cocina Romi porque a él le gusta cocinar".

Finalmente, tirándole buena onda a las amigas, Furia cerró: "Ellas son las reinas de Gran Hermano. Muy bien hecho, cariño. Tú me lo dijiste todo. Romi me dijo (haciendo referencia a Agostina): 'Ella no es tu amiga, Juli'".

