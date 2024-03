Cambá Cuá jugará este martes por el Provincial en Bella Vista

Más Info

Programación

Lunes 4 de marzo

21,00: Huracán (Goya) vs. Barrio Norte (Bella Vista). Zona J.

Martes 5 de marzo

16,00: Sportivo Canale (Bella Vista) vs. Cambá Cuá (Capital). Zona M.

Miércoles 6 de marzo

20,30: Niño Porá (Virasoro) vs. Barcelona (Santo Tomé). Zona Ñ.

21,00: Sportivo (Santa Lucía) vs. Football (Esquina). Zona H.