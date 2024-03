Juicio contra un intendente del PJ por cobrar planes sociales

El intendente de la localidad correntina Mercedes, Diego Caram, se sentó este martes en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio por delitos de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real”. Hay otros seis funcionarios municipales imputados.

Acusan a Caram de quedarse con dinero destinado a planes sociales, entre mayo y septiembre de 2019. En la primera jornada se escucharon los alegatos de apertura. La fiscalía realizó la lectura de la acusación y luego alegaron los abogados defensores. También quisieron hacer uso de la palabra: Diego Caram, Pedro Jorge Brun y Gabriela Itatí Gómez.

Por una hora y media, el tribunal escuchó la declaración del denunciante Víctor Cemborain, exintendente de Mercedes desde el año 2013 hasta el 2017, quien aseguró: “Me enteré por los mismos empleados de lo que estaba sucediendo”.

La causa fue caratulada: “Caram Diego Martín y otros p/incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso ideal, (primer y segundo hecho) ambos en concurso real; y sustracción de documentos públicos agravada, en concurso real con los hechos antes enunciados”.

El Tribunal de Juicio está integrado por los doctores Jorge A. Troncoso, como presidente, Juan Manuel I. Muschietti y Ramón A. Ríos. La secretaria del juicio es la doctora Roxana Mónica Ramírez y el fiscal de Juicio es el doctor Juan C. Alegre.

Los imputados, Diego Martín Caram, Pedro Jorge Brun, Gabriela Itatí Gómez, Cecilia Maricel Casco y Andrés Celestino Fernández están representados por los doctores Marcos Harispe y Silvio Sosa.

Mariangeles Solange García Fariña es representada por los doctores Andrés Gauna y Ezequiel Ansola, y Claudio Javier Deimundo por los doctores Pedro Karam y Juan Kram.

Hay 76 personas involucradas en las planillas que figuran como beneficiarias de un plan que supuestamente nunca cobraron ni se enteraron que recibían el beneficio. Se escuchará el testimonio de más de 91 testigos.

Cemborain relató cómo se enteró de los hechos que denuncia: “Esa documentación fue sacada de la misma municipalidad y las copias se realizaron en la fotocopiadora del municipio”. Ante el fiscal de la causa, comentó que luego de conocer lo que sucedía llamó a una conferencia para hacer pública su denuncia. Agregó que luego se fueron acercando las personas que figuraban en las planillas "asombrados", según manifestó, de ser beneficiarios de esos planes sociales.

El fiscal mostró en pantalla la documentación presentada por el denunciante para que reconozca e informe sobre lo presentado. Al observar las planillas, Cemborain sostuvo: “Al otro día que se retiró mi señora (fue intendenta) empezaron con esta modalidad. Son planillas sábana que hacían firmar a la gente para extraer dinero”.

“No se tomaron el trabajo de poner ni firmas parecidas, ponían cualquier cosa”, enfatizó, al ver las planillas.

Al ser consultado por el abogado defensor, doctor Karam, el testigo se refirió al motivo de la denuncia. Dijo: “Como ciudadano yo sentía la obligación de entregar a la justicia esa documentación y como exfuncionario considero que teníamos un compromiso de ser servidores públicos”.

El doctor Harispe le consultó sobre cómo recibió la información. El denunciante reveló el nombre de la contadora que le entregó la documentación a quien dijo que hasta ahora quiso "preservar".

“La contadora me dio la documentación en la oficina de mi supermercado en dos partes, por eso entregué la documentación y después amplié la denuncia”, explicó.

Por último, el doctor Gauna defensor de Mariangeles Solange García Fariña, repasó con el denunciante sobre el trabajo que realizaba su defendida y afirmó que “tenía un muy buen concepto de ella, era una persona de confianza”.

Durante la lectura de la acusación de la fiscalía, el secretario a cargo dio lectura a las acusaciones por el uso irregular de fondos públicos pertenecientes a planes sociales, peculado y confección de planillas falsas. Se brindó en detalle las fechas y montos de extracción de beneficios sociales así como también se hizo mención al listado de alrededor de 70 personas que fueron incluidas arbitrariamente como beneficiarios de planes sociales que manejaba el municipio de la localidad de Mercedes.

En términos judiciales, peculado refiere a la apropiación del dinero público que pertenece al Estado por las personas que están encargadas de gestionar, administrar y custodiar dichos recursos. En la acusación se explicó que la metodología que habrían utilizado los acusados era la de elaborar listas con nombres de personas reales que nunca cobraron un peso. El peculado se habría desarrollado desde el mes de mayo hasta septiembre del 2019.

A su vez, se describió la acusación que hace referencia delito de sustracción de documentos públicos agravada en concurso real dos los funcionarios; Andrés Celestino Fernández y a Cecilia Maricel Casco. Se trata de la sustracción de planillas originales donde las personas beneficiarias volcaban sus firmas.

Las defensas

El abogado defensor de Mariangeles Solange García Fariña, doctor Andrés Gauna, fue el primer abogado defensor en hacer uso de la palabra. Sostuvo que su representada es una técnica que realizaba una tarea administrativa y no tomaba decisiones políticas. Con respecto a la sustracción de documentos públicos afirmó; “Nunca han logrado demostrar que mi representada echó mano a la documentación vinculada a esta investigación”. Por último solicitó la absolución de culpa y cargo de su representada.

Por parte de la defensa de Claudio Javier Deimundo, habló el doctor Pedro Karam. “El hecho no está descripto y no hay pruebas que demuestren la participación de Deimundo”, consideró. Cuestionó que no se realizó un peritaje de las planillas y manifestó; “El delito queda espectacular para venderlo a la prensa pero no hay estándar probatorio y no hay descripción de los hechos”. También solicitó la absolución de su defendido.

Por último, los doctores Harispe y Sosa hicieron uso de la palabra como defensores de Diego Martín Caram, Andrés Celestino Fernández, Pedro Jorge Brun, Gabriela Itatí Gómez y Cecilia Maricel Casco. El doctor Marcos Harispe manifestó; “Hemos intentado dejar de manifiesto que no se puede investigar un delito por medio de otro delito ya que hasta el día de la fecha no se ha podido identificar el origen de la documentación presentada, de modo que es una prueba ilegal”. El doctor Silvio Sosa apuntó hacia el denunciante que “accionó su denuncia como un reproche” y afirmó que “las documentales incorporadas son ilícitas y de ilícita comprobación probatoria”. Concluyó solicitando también la absolución para sus representados.

Los acusados

Luego de un cuarto intermedio, tres de los acusados quisieron hacer uso de la palabra. El primero en hablar fue el actual intendente, Diego Caram: “Me hago responsable del lugar que ocupo y ocupé en el municipio. Voy a responder por el cargo que ocupé”.

Luego Pedro Jorge Brun afirmó: “Habiendo escuchado la acusación niego cualquier delito que se me haya atribuido”. Agregó: “Desde el 2018 hasta la actualidad me desempeño en el área de finanzas del municipio y ejerzo mis funciones de acuerdo a la ley”.

Por último, Gabriela Itatí Gómez, dijo: “Todo lo que se me acusa es falso y voy a responder a todo lo que compete a mi función”.

Los funcionarios

La causa cobra vital relevancia por los cargos de estos funcionarios municipales teniendo en cuenta que Diego Martín Caram es el actual intendente de Mercedes y se desempeñaba en esta función durante la fecha investigada.

También en el proceso se encuentran acusados; Pedro Jorge Brun quien se desempeñara como Secretario de Hacienda y Finanza de la misma Municipalidad, Claudio Javier Deimundo, Tesorero Municipal, Gabriela Itatí Gómez, encargada de Bienes Patrimoniales, Mariangeles Solange García Fariña, Jefa de Personal del municipio, Andrés Celestino Fernández, quién cumplía funciones de Auxiliar Administrativo, y Cecilia Maricel Casco, auxiliar administrativa de la Secretaria Privada de la Municipalidad. Esta última junto a Fernández es también acusada por la sustracción de documentos públicos agravada en concurso real.