Otorgan prisión domiciliaria a una mujer que vendía droga cerca de una escuela

Otorgaron la prisión domiciliaria a una mujer procesada por formar parte de una banda de narcotraficantes que operaba en las localidades de Goya y Chavarría. La organización delictiva compuesta por siete personas fue desbaratada en octubre del 2022 y en diciembre de ese mismo año todas fueron procesadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; agravado por el número de intervinientes y por encontrarse en cercanías de establecimientos de enseñanza,en concurso ideal con el delito de evasión tributaria y lavado de activos.

La mujer que actualmente permanecía detenida en una cárcel federal fue beneficiada para poder permanecer en su domicilio ya que argumentó que tiene tres hijos menores de edad, de los cuales uno es discapacitado, y no tiene a nadie quien cuide de ellos, ya que se pareja se encuentra trabajando en la provincia de Córdoba.

La señora deberá permanecer en el domicilio indicado, del cual solo podrá salir con autorización previa del tribunal; con la única excepción cuando se trate de una emergencia por razones de salud, lo cual deberá acreditarse en forma inmediata con posterioridad a la salida. No podrá abusar de bebidas alcohólicas, no usar o poseer estupefacientes ni poseer armas de fuego en el domicilio; no recibir visitas extrañas al núcleo familiar; y permitir el ingreso a la vivienda a la Asistente Social de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal o autoridad que designe el tribunal que así lo requiera.

En los procedimientos secuestraron una importante cantidad de cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero y vehículos.

Los allanamientos a diez viviendas que culminaron con la detención de siete personas, entre ellas la mujer imputada, se realizaron a fines de octubre de 2022.

Decenas de efectivos participaron del operativo que estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Subdelegación Goya de la PFA.

Con apoyo de la DUOF, Delegación Corrientes y personal de las delegaciones de Posadas, Paso de los Libres y Resistencia concretaron el registro de diez viviendas en distintos sectores de Goya y una en el pequeño poblado de Chavarría.

La investigación que demandó algunos meses permitió establecer la existencia de una red de malvivientes dedicados a la distribución de sustancias estupefacientes y su comercialización al menudeo, a través de los denominados "kioscos".

La mujer figura como principal involucrada. Sería la persona que promocionaba el delito y a su cargo tendría dos o tres "puntos o centros" de venta de cocaína.

Se secuestraron catorce motocicletas, tres automóviles y una camioneta. Una escopeta, una pistola, decenas de proyectiles, balanzas digitales y teléfonos celulares son otra parte de los elementos incautados en distintos domicilios de Goya, precisamente en los barrios San Ramón, Sarmiento, Centro e Itatí.

En total hallaron 809 gramos de clorhidrato de cocaína. Mientras que el dinero encontrado, obtenido presuntamente producto del ilícito, ascendió a 1.104.660 pesos y 342 dólares. (NG)