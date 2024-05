Qué dijo Valdés sobre la designación de Lourdes Sánchez en la dirección del Teatro Vera

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este lunes a la posible designación de Lourdes Sánchez como directora del Teatro Juan de Vera.

Tras inaugurar obras en Santa Catalina, el mandatario aseguró que su gestión busca "darle un impulso al Teatro Vera, para que recuperar su brillo".

Consultado sobre la designación de la bailarina, Valdés afirmó: "Estamos esperando que venga por Corrientes para sentarnos a conversar".

Y agregó: "Si están dadas las condiciones, no va a haber problema".

En ese sentido, argumentó que Sánchez "tiene conexiones para traer espectáculos nacionales" lo que le permite darle calidad al Teatro Vera, que es "lo que estamos buscando", dijo.

Por su parte, en declaraciones La Nación, Lourdes aseguró: “Me ofrecieron ser la directora del Teatro Vera de Corrientes. Estoy orgullosa y honrada, ese teatro significa todo para mí. Bailé toda mi vida allí. Es nuestro mini Colón”.

“La idea es que el teatro vuelva a tener el brillo que tenía hace muchos años. Quiero que vuelva a tener las actividades que tenía: seminarios de ballet, de música, de teatro y muchas otras más”, detalló la conductora y bailarina.

Y aclaró que todavía no va a aceptar la función: ”El teatro se encuentra en refacciones hace años y hasta que no esté listo no voy a aceptar el cargo”.