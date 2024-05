Furia reveló una de sus jugadas más picantes en Gran Hermano

Luego de haberse consagrado como una de las jugadores más estrategas de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione le confesó a sus compañeras los motivos por los que fulminó a Denisse González, quien ya quedó eliminada del reality de Telefe.

“Cuando hablo de caracoles, no hablo de los caracoles que tienen personalidades tranquilas, sino del caracol que se pega al lado del otro y se queda tipo como durmiendo. Por eso a Denisse le decían caracol, porque estaba muy tranquila donde estaba, pero estaba bajo el ala de Licha (Navarro) y de todos los pibes”, comenzó diciendo Furia, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

“Entonces, es muy fácil quedarte ahí, ¿entendés? Pero después venir con mucha información y tenerla y tratar de ser estratega y acelerarte porque sabés que no hay tiempo. Por eso yo decido sacar a Denu, no porque es la novia de Bautista (Mascia), sino porque entró con info, con ganas de jugar y podía hacer un desastre acá adentro, porque ese grupo se iba a hacer mucho más grande”, agregó.

Y cerró: “Yo no juego con ninguno de los dos grupos y los dos grupos en sí también quisieron sacarme, no solo una, sino cuatro veces, desde que arrancó Agostina (Spinelli) con su primera estrategia. Entonces, si yo estuviera enojada con mis compañeros, ni les tendría que hablar, y la verdad es que no me sirve”.

DESCONSOLADO LLANTO DE FURIA EN LA RECTA FINAL DE GRAN HERMANO 2023

En medio de los nervios y la adrenalina que significa haber entrado en la recta final para conocer quién será el campeón de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione no pudo evitar romper en llanto tras finalizar una prueba en el reality de Telefe.

“No me gusta llorar. Todo lo que costó y falta re poco, la pu… madre”, atinó a decir la jugadora, con lágrimas en los ojos, mientras recibía el apoyo de otros de sus compañeros, después de terminar un rompecabezas donde se veía a los concursantes que siguen en carrera.

“Es emoción, somos los últimos 8 participantes”, le contestó Virginia Demo, quien también dejó fluir sus emociones a flor de piel, después de que todos festejaran este momento con muchos aplausos.

(Fuente: Ciudad Magazine)