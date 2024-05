Taraguy triunfó en el cierre de la sexta fecha

Este domingo se completó la sexta fecha, primera de las revanchas, del Torneo Regional de Rugby del NEA. En Corrientes, Taraguy superó a Capri por 38 a 32, mientras que en Asunción, Curda se impuso sobre Sixty por 48 a 34. Debe recordarse que en la jornada sabatina, Aranduroga triunfó sobre Aguará 38 a 18, mientras que San Patricio, en Paraguay, venció a San José 34 a 24.

En el predio de los Cuervos, arrancó mejor el local marcando un try, pero el quince posadeño reaccionó rápidamente con un ensayo y un penal para pasar al frente por 10 a 7. Tras unos momentos de mucha intensidad en el tackleo, Taraguy imprimió su juego veloz con apertura a los costados para anotar cuatro tries, dos ellos convertidos por Meabe.

Los Azzurros pudieron apoyar una vez más la guinda en el ingoal correntino, por lo que el parcial se cerró con ventaja para Taraguy por 31 a 15.

En la segunda etapa, los dirigidos por Eduardo Ramírez intentaron la reacción, pero el local lastimó primero, con una nuevo try convertido para estirar aún más la diferencia, que se establecía en 38 a 15. Sin embargó Capri no aflojó, y comenzó a trabajar con mayor firmeza en las posiciones fijas y móviles para avanzar con mayor criterio en terreno contrario y de esa forma fue acercándose con tres try -uno de ellos convertido- para que el marcador quedara en el final más acorde a lo producido por uno y otro.

Así el partido finalizó con victoria de Taraguy por 38 a 32.

Disputada la sexta fecha, las tablas valorativas quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Curne 20 puntos, San Patricio 14, Curda 14, Sixty 13 y Regatas Resistencia 2.

Zona B: Taraguy 22 puntos, Aranduroga 12, Aguará 10, San José 5 y Capri 5.