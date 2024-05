Corrientes: deberán darle el valor de un 0KM y pagarle una multa millonaria

Un correntino logró que se condene a una concesionaria (de avenida Pujol 1810) y a una automotriz a que le reintegren el valor de un 0km y que además le abonen una millonaria suma por daños y perjuicios. La sentencia judicial de primera instancia hizo lugar al reclamo de un consumidor quien en 2017 adquirió un auto nuevo, pero que presentó numerosas fallas que la garantía oficial no pudo resolver, pese a las 60 veces que acudió al taller. Fallo inédito en Corrientes.

El Juzgado Civil y Comercial número 3, a cargo de la jueza María Eugenia Herrero, condenó a que la concesionaria y a la automotriz del óvalo a abonar "el precio actual en plaza de la cosa, equivalente al precio vigente al momento de su pago de un automóvil (Ford Focus 2.0 L)nuevo de iguales características al que oportunamente adquiriera".

Resolvió además "hacer parcialmente lugar a la pretensión de daños y perjuicios, condenando a las accionadas a abonar solidariamente al actor la suma total de $5.806.764,08, como reparación del daño directo ($215.399,93), del daño extrapatrimonial ($80.000) y del daño punitivo ($4.355.200), con más los intereses de la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina desde que cada suma es debida, correspondiendo la suma de $4.650.599,93 a capital y $1.156.164,15 a intereses moratorios".

La jueza llegó a tal resolución tras analizar las pruebas que presentó un correntino que había adquirido un Ford Focus 2.0 MT SE en diciembre de 2017 y apenas usó el vehículo, presentó problemas en la dirección, en la caja de cambios, en la computadora, en los levanta cristales, las conexiones USB, el aire acondicionado, entre otras.

En esas casos meses, el auto 0KM debió ingresar hasta 60 veces en el taller por reparaciones que incluyeron:

1- 08/01/2018 - Órden N° 84501, por “cubre canton”.

2- 20/04/2018 - Órden N° 86337, por “reprogramación de modulo PCM”.

3- 16/05/2018 - Órden N° 86824, donde se reemplaza “cuerpo mariposa” y se revisan frenos por ruido denunciado por el cliente.

4- 29/06/2018 - Órden N° 87612 donde se realiza el service de los 15.000km. (el rodado tenía 14.188km.) y Órden N° 87613 donde realiza “reemplazo de kit de reparación de caja de dirección” y se menciona que “la unidad se acelera sola va a 1000 vueltas” sobre lo cual se agrega “Fábrica está estudiando cambio en sistema de inyección electrónica, a la fecha no hay solución”.

5- 06/07/2018 – Órden N° 87759, porque “motor se acelera solo”, donde se menciona que “se verificó inyección electromecánica. No hay DTC ni reprogramación disponibles. Se realizó informe a fábrica”.

6- 30/08/2018 – Órden N° 88878, donde se indica “revisar la dirección… acelerador en punto, inestabilidad...” para lo cual se manda a “pedir caja de dirección- Gtía”; “el A/C tira olor a tierra” para lo cual “se limpia filtro de polen, se ve normal”; “radiador de A/C con ruido (silbido) al mojarse” a lo que responde “no se detecta anormalidades”; “ruido en los amortiguadores traseros al frenar de golpe” a lo que se señala “se escucha ruido de accionamiento de ABS. Normal”; “el USB no funciona bien no se puede acoplar el teléfono” lo que se contesta “se probó los 2 puertos USB funcionan y acoples teléfono”; “entre cambios tira tironeos al soltar el embrague” y “el baja revoluciones le falta fuerza”, para lo cual se menciona “se reprogramó encima.. del PCM, Prueba bien”.

7- 13/09/2018 – Órden N° 89109, para reemplazo de “caja de dirección” y por “ruidos chillidos en rueda. Del derecho en frío” para lo que se realizó “limpieza de pastillas de freno”, “controles tema de aceleración de motor” en relación a lo cual se volvió a consignar “se realizó consulta a fábrica” y “al prender el aire olor a humedad”, agregando que “se alineó. Prueba ok”.

8- 20/09/2018 – Órden N° 88752, porque “el vehículo acelera solo” a lo que se indica “pedir pedal acelerador”; “dirección sigue haciendo ruido” a lo que se responde “pedir kit reparación caja de dirección” y “silbido en el radiador del A/C” en relación a lo cual se menciona que “no se escucha ruido...”.

9- 24/10/2018 – Órden N° 89838, donde se reemplaza el pedal de acelerador y se verifican “arandela de la caja de dirección” y “bujías y bobina”. Se adjunta una “Planilla de Diagnóstico de Ruidos”.

10- 03/12/2018 – Órden Nº 90541, donde se vuelve a reemplazar la caja de dirección y se alinea y se revisa lo solicitado “entre cambio y cambio tironea” -se realizó reprogramación PCM- y “l. cristal T/derecho” -se lubrica guia-.

11- 15/01/2019 – Órden N° 91293, porque “dirección tira a la izq” y se “alinea”.

12- 06/03/2019 – Órden N° 92212/91678, por “dirección dura” y “dirección tira a la izq” a lo que se responde “no hay DTC de falla. Se verificó modulo PSCM de dirección bien. Se realizó alienado”. El Sr. Svica firma el retiro de la unidad el 28/06/2019 “en disconformidad”.

13- 27/06/2019 – Órden N° 94166, donde se realiza el service de los 30.000km.

14- 06/08/2019 – Órden N° 94890, para “reemplazar pasa ruedas trasero izquierdo” que se cambia y “revisar tren delantero hace ruido” por lo que “se cambia parrilla de suspensión derecha”. Se adjunta una “Planilla de Diagnóstico de Ruidos”. Nótese que en la misma fecha pero en la Libreta de Garantía se menciona “Reemp. De brazo de suspensión delantero derecho” por ORD 94897.

15- 22/08/2019 – Órden N° 95151, por “ruido en tren delantero lado izq, derecho”, controlándose nuevamente el tren delantero y se solicita un nuevo reemplazo de cremallera de dirección. Se adjunta una “Planilla de Diagnóstico de Ruidos”.

16- 17/10/2019 – Órden N° 96312, donde se reemplaza por tercera vez la caja de dirección y se realiza balanceo y alineado.

17- 14/11/2019 – Órden N° 96794, donde se reemplaza por segunda vez la parrilla de suspensión y se revisan rulemanes de ruedas, se alinea y se agrega “pedir motor soplador AC… tiene juego el eje”.

18- 16/12/2019 (según Libreta) - Órden N° 97290, donde “se reemp. Motor forzador de aire acondicionado”.

19- 28/01/2020 – Órden N° 97987, donde se realiza el service de los 45.000km.

20- 21/02/2020- Órden N° 98390, donde “se reemp. Batería”.

21- 15/07/2020 – Órden N° 99669, donde se repara “montante de motor lado derecho”. 22- 07/09/2020 – Órden N° 100327, en donde se hizo “reemplazo de placa y disco de embrague”. 23- 30/11/2020 – Órden N° 101207, donde se realizó “reemplazo de levanta cristal cuádruple de puerta conductor”.

Pese a todas las "reparaciones" que realizó la concesionaria y la fábrica automotriz, el vehículo sigue con problemas y el cliente logró demostrar, con testigos y pruebas documentales, los daños ocasionados. Por eso la jueza decidió "hacer lugar a la pretensión de tener por no satisfactorias las reparaciones" y condenar a la concesionaria y a la automotriz.

Además multó a la concesionaria y a la automotriz por daño directo, por el daño extrapatrimonial y por el daño punitivo.

La doctora María Gabriela Laphitz representó a ciudadano afectado en sus derechos de consumidor y explicó a El Litoral: "Acá lo importante es entender que esto no debe pasar. Hay derechos del consumidor que no fueron respetados, por eso la jueza multa a las empresas, para que no vuelva a pasar. El vehículo era 0KM y las reparaciones no fueron satisfactorias, por eso correspondía una unidad nueva. Lo que sucede es que ese auto ya no se fabrica, por eso la automotriz deben pagar un valor similar, que se calcula en 40.000 dólares, aproximadamente".

"Se que hubo muchos problemas con ese auto. Hay quienes no se animaron a hacer el reclamo, pero deben hacerlo. Es la única garantía de evitar que vuelva a pasar y que los derechos del consumidor sean respetados", dijo la doctora.