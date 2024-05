Carlos Falco, el artista de los viejos collages pero hechos 100% en el mundo digital

Carlos Falco, artista visual participante de ArteCo, contó a Hoja de Ruta los detalles de su obra, una destinada al arte digital. Qué características tiene, qué cosas llaman su atención y cómo es el avance de la tecnología en el mundo del arte.

"Hago un tipo de arte que es una categoría relativamente nueva para quienes andan por las plataformas que comercializan obras de arte. Es una categoría que ya empieza a aparecer, prefigurada. Y se trata de entender como los viejos collages pero hechos 100% en el mundo digital. Es decir, en una computadora o en un dispositivo electrónico. Se juntan imágenes de varios lenguajes, varios mundos, y se articulan en una computadora y da como resultado algo especial. Una obra", explicó.

Este tipo de obra es absolutamente digital. "Con lo cual es un documento electrónico que permite hacer varias cosas. El objeto es un documento electrónico en principio".

El artista destacó que en estos casos comienza a aparcer el concepto de NFT. Según detalló, es "código que hace que los documentos sean únicos".

"Es como una especie de certificado que por medio de la tecnología, es una tecnología blockchain, permite saber que el documento que vos tenés es único en el mundo. Es como una obra analógica", dijo.

En estos casos, para el consumo "se divide en dos partes". "En la Argentina sabemos, estamos atravesando una crisis, el consumo de arte, es relativo frente a otras economías", señaló. Destacó en estos casos que el arte digital está más vinculado a las nuevas generaciones. "El mundo digital abre otras aplicaciones y otras formas de consumo", dijo.

Para poder realizarlo, contó que tiene "la necesidad de elegir un tema". "Porque si no eligiera un tema, sería tan vasto todo que no podría organizarme, no podría avanzar", explicó.

Destacó que en este caso, él va a los elementos no los elementos a él. "Todos los elementos que busco en el mundo digital tienen que ver con el tema que elijo. Y los temas que elijo generalmente son temas muy universales: la luna, las ciudades, el árbol de la vida", mencionó.

Mirá la nota completa