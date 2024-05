Hallan muerta a una menor de 14 años en un arroyo

Encontraron el cuerpo sin vida de una niña de 14 años. El macabro hallazgo ocurrió en el barrio Florida, calle Juan Pujol al fondo, donde se encuentra el arroyo Mamanga, en la localidad de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Mili Espinoza.

En el lugar, la hermana de la víctima muy conmocionada por lo ocurrido en diálogo con la prensa señaló que anoche fue la ultima vez que vio a la niña de 14 años. "De anoche que no aparece en casa" dijo. En tanto que la madre de la menor fue trasladada al hospital en un estado de nervios, precisó el portal de noticias Monte Caseros Online.

Andrés Villalba, vecino del lugar, en diálogo con los medios relató "nosotros nos estábamos preparando para ir a hacer un trabajo en la quinta y ahí aparece un vecino gritando que encontraron una chica muerta en el arroyo, esto habrá sido a las 9:30 mas o menos. Salimos a mirar, empezamos a ver gente pero no sabíamos que había pasado y el muchacho que vive acá a media cuadra dice, "ahí está el cuerpo, es la Mili, la hija de la doña, vecina nuestra, Espinosa, a la hija parece que la mataron", cuando llegamos habían unos chicos que salieron a disparar para el lado de una casilla allá, aparentemente le habrán visto ellos o eran ellos, no sabemos nosotros y ahí empezó la discusión" dijo el vecino quien confirmó conocer a la victima "conocemos a la nena, la señora, la mamá, es humilde y siempre anda de un lado para otro, yo la conozco hace muchos años, al padre de ella también. Vinimos a verificar pero como está el cuerpo no podemos decir cualquier cosa, estaba boca abajo aparentemente. De ahí fuimos a preguntar en una casa donde ella se juntaba y la señora decía no saber nada pero habían dicho que anoche la vieron acá a lo que dijo que en la casilla de al lado habían dos o tres muchachos, porteños, que habían venido hace un tiempo atrás"

Según el relato de este vecino hubo una acusación hacia estos, uno de ellos había dicho no tener nada que ver y señaló a un supuesto autor.

Al menos tres personas habrían sido aprehendidas.