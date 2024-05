Se estira el trámite de la Ley Bases en el Senado: tropezó la firma del dictamen

Entre especulaciones y negociaciones contrarreloj, el oficialismo apostaba todo para dictaminar la Ley Bases y el Paquete Fiscal este miércoles. Con el plenario ya iniciado siguieron buscando número para darle despacho a los proyectos, que ya recibieron decenas de modificaciones, pero sin firmas suficientes debieron pasar a un nuevo cuarto intermedio sin fecha aún definida para retomar el debate.

Ajustadísimos con los números dependen de aliados clave, que todavía no definen qué harán y LLA necesita que el texto del oficialismo, aunque sea con disidencias, sea el de mayoría. De lo contrario Unión por la Patria, que si están todos suma 22 firmas, podría imponerse y ser el primero en tratarse en una futura sesión.

"Complicado", diagnosticaban antes del arranque desde la propia Libertad Avanza, mientras que algunos senadores federales ya daban por sentado que no habría despacho este miércoles tampoco.

Esta mañana, el Ejecutivo circuló un nuevo texto con los retoques finales. Algo que exigían los bloques dialoguistas. No querían firmar sobre compromisos de palabra, sino con la redacción definida. Sin embargo, el nuevo texto no termina de cerrarle a varios senadores, de distintas bancadas, y el oficialismo no está dispuesto a ceder más.

"Teniendo en cuenta que el dictamen no incluye ninguna de las propuestas solicitadas y que estas se indicaron con motivo de que considero que algunas cuestiones específicas del proyecto deben mejorarse, venimos trabajando en la elaboración de un dictamen propio que se presentará oportunamente", aseguró el santacruceño José María Carambia.