Gran Hermano: Bautista desconfía de Emma y busca ayuda en Furia sin conocer su alianza

Sin saber que Juliana "Furia" Scaglione y Emmanuel Vich habían hecho una alianza temporal, Bautista Mascia se acercó a ella para obtener información tanto para él como para el resto de los Bros (Martín Ku y Nicolás Grosman).

Aprovechando que estaba reunido en el patio con Furia y Nico, Bautista comentó: "Si alguno me puede ayudar sería buenísimo porque no estoy pudiendo agarrar la postura de Emma. Hace campaña para que gane Delfi (la hija de Virginia). Se pega a Flor y ahora es como que ella es su mejor amiga. También festeja como si fuera la final del mundo que Virginia quedó con el liderazgo".

Sin vueltas, Furia le contestó: "Emma quiere que ella lo saque de placa". "Sí, pero después viene y dice: 'Estamos los originals'. Sigue estando en el barrilete, ¿entendés? El tipo está chupando las medias acá y habla de los originales.", se quejó Bautista.

"Y bueno, pero ese es su juego", acotó Furia. Indignado, Bauti expresó: "Ese juego a mí me molesta, no me gusta".

Haciéndose la amiga, ella cerró: "Mirá, nosotros tenemos dos opciones. Sacar un viejo fuerte que ya tiene fandom (como Emma) o sacar nuevos. ¿Sabés por qué Virginia se enoja conmigo? Ella quiere sacar un Bro. Para mí Virginia lo va a salvar a él".

Finalmente, en cuanto terminó de hablar con él, Furia se fue a buscar a Emma y le contó todo lo que había pasado.

