A días del debut de Jey Mammón en Net, se filtró la feroz interna del Canal

Un año y medio después de que explotara en los medios el escándalo de Jey Mammón por la denuncia de Lucas Benvenuto, el conductor se prepara para debutar en NET:

El conductor tendrá un programa propio con entrevistas, humor y música en vivo producido por Gerardo Sofovich y marcará así su regreso a la televisión. Sin embargo, en "Socios del espectáculo" (El Trece) contaron que el desembarco de Jey en la señal generó bastante malestar entre las figuras que ya estaban contratadas.

"Todos los programas hacen el pase con el que sigue y nadie querría hacerlo con él. Todavía no se sabe bien a quién le va a tocar porque la grilla va a tener modificaciones, pero la realidad es que no tienen ganas", sentenció Lussich.

Carlos Monti habló con el cronista de Socios y si bien no quiso hacer declaraciones fuertes, dejó en claro que la incorporación de Jey no le gusta nada. "Lo que yo piense, al Canal le importa poco y por esto es que me voy a guardar la opinión para el living de mi casa. Si me dicen que tengo que ir de invitado a su programa, iré. Él insiste en su inocencia y bueno, es una cuestión de él y su conciencia. En lo personal, creo lo que dijo la Justicia y punto. Lo demás, me lo reservo", indicó.

Pila Smith fue un poco más correcta a la hora de responder: "Se merece trabajar y ha hecho buenos trabajos en la tele. Está bien que vuelva. Si me toca, haría el pase y si me invita al living de su programa, iré. No mezclo las cosas. El trabajo es trabajo".

Tomás Dente siguió en la misma línea: "Yo soy un profesional que viene, labura con honestidad y si está, está bien. Hay público para todo, tiene que la gente que lo sigue. Cada uno en lo suyo, podemos convivir armoniosamente".

Lo cierto es que en Socios tienen otra información que apunta a que sí habría un conflicto latente y que para poder calmar los ánimos, la señal está analizando la posibilidad de que el programa de Jey salga grabado para anular el pase con él. Recién en julio se sabrá cómo se resolvió esta cuestión.

Fuente:Pronto