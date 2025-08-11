Prigioni realizó dos cortes pero Bordón sigue con la selección

Tras los cinco amistosos (cuatro victorias y una derrota) en Madrid, el seleccionado argentino cierra su etapa de trabajos en España para encarar los últimos días en Italia y Panamá, previo al debut del 22 de agosto ante Nicaragua en Managua por la AmeriCup.

El entrenador Pablo Prigioni resolvió afrontar estos próximos cuatro partidos amistosos con 14 jugadores, antes de definir la lista final para el máximo torneo continental.

El base correntino Dylan Bordón se mantiene dentro del plantel argentino. En esa posición, el jugador de 21 años compite con José Vildoza y Juan Ignacio Marcos para quedar en la lista definitiva.

Tyler Kropp fue el último jugador en dejar el grupo. El joven interno de 18 años completó varias semanas en la órbita de las Selecciones Nacionales entre su destacada Copa del Mundo U19 en Suiza y estas tres semanas de entrenamientos con el primer equipo en su primera convocatoria, sumando valiosos días de trabajo con los referentes.

Tomás Chapero y Lucas Giovannetti son los otros dos jugadores que habían salido del equipo anteriormente.

En tanto Gabriel Deck seguirá la recuperación de su cirugía de cadera en España y no continuará junto al grupo.

De esta manera, serán 14 jugadores los que disputarán el encuentro ante Italia (14 de agosto en Bologna) y el cuadrangular amistoso en Panamá (ante los locales, Brasil y Uruguay).

El base ex San Martín hoy juega en España y en todos los amistosos de la selección sumó minutos.

El resto de los jugadores que siguen en el equipo nacional son: Lee Aaliya, Juan Bocca, Gonzalo Bressan, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Gonzalo Corbalán, Juan Fernández, Bautista Lugarini, Juan Ignacio Marcos, Alex Negrete, Santiago Troutet, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza.