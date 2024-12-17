¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Oficial

Raly Barrionuevo estará en la Fiesta Nacional del Chamamé: conocé el anticipo de la grilla

El Instituto de Cultura dio a conocer detalles de los artistas que se subirán al escenario Sosa Cordero. 

Por El Litoral

Martes, 17 de diciembre de 2024 a las 20:34

A un mes del inicio de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª Fiesta del Chamamé del Mercosur y 4ª Celebración Mundial, el Instituto de Cultura de Corrientes avanza en los preparativos y confirma un anticipo de programación de los artistas que subirán al mítico escenario Osvaldo Sosa Cordero, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, del 17 al 26 de enero del 2025.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, dio a conocer parte de la grilla artística de la próxima edición de la mayor celebración chamamecera, y anticipó que en los próximos años días se conocerán más detalles y dará inicio la venta de entradas para las 10 noches.

Aseguró que después de un arduo trabajo con el equipo de producción de la Fiesta, se cerró una parte de la programación y está confirmada la actuación de las principales figuras del Chamamé a nivel mundial, al igual que invitados especiales de otros géneros y los talentos emergentes surgidos de los certámenes Pre Fiesta del Chamamé.

En esta edición "Avío del alma", a los máximos referentes del Chamamé se sumarán también artistas de los vecinos países del Paraguay, Brasil y Uruguay, que integran la gran Nación Chamamé, celebrando la identidad que une a toda esta región del continente.

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD