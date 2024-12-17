Raly Barrionuevo estará en la Fiesta Nacional del Chamamé: conocé el anticipo de la grilla

A un mes del inicio de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, 20ª Fiesta del Chamamé del Mercosur y 4ª Celebración Mundial, el Instituto de Cultura de Corrientes avanza en los preparativos y confirma un anticipo de programación de los artistas que subirán al mítico escenario Osvaldo Sosa Cordero, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, del 17 al 26 de enero del 2025.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, dio a conocer parte de la grilla artística de la próxima edición de la mayor celebración chamamecera, y anticipó que en los próximos años días se conocerán más detalles y dará inicio la venta de entradas para las 10 noches.

Aseguró que después de un arduo trabajo con el equipo de producción de la Fiesta, se cerró una parte de la programación y está confirmada la actuación de las principales figuras del Chamamé a nivel mundial, al igual que invitados especiales de otros géneros y los talentos emergentes surgidos de los certámenes Pre Fiesta del Chamamé.

En esta edición "Avío del alma", a los máximos referentes del Chamamé se sumarán también artistas de los vecinos países del Paraguay, Brasil y Uruguay, que integran la gran Nación Chamamé, celebrando la identidad que une a toda esta región del continente.