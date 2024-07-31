Especialistas disertarán sobre salud y bienestar en la Legislatura correntina

Este jueves 1 de agosto, a las 19, en el recinto legislativo se ofrecerá la charla “Esencia en Corrientes” , a cargo del profesor YanKwai Leung y la doctora Patricia “Mumi” Willis, por el Día de la Madre Tierra.

Los especialistas disertarán sobre la salud y el bienestar, los alcances de integrar los sistemas naturales de regulación junto con el poder de la mente/cuerpo para adaptarse a los cambios, cultivar el equilibrio interno y emocional, fortalecer el sistema inmune, aumentar la vitalidad y por consecuencia estar en estado de salud, armonía.

El evento es organizado por la Dirección de Asuntos Culturales de la Vicegobernación, es libre y gratuito y tendrá lugar en Salta 545.

Sobre la Dra. Patricia Willis

Es médica psiquiatra especializada en PNIE y terapia cognitivo-conductual, magíster en Psiconeurofarmacología (Favaloro); especialista en Acupuntura bioenergética y moxibustión (Univ. Europea del Atlántico), integrante Ache Research Internacional liderado por el Dr. Profesor Leung (Ancient Chinese Human Energy Research): sede Ache Research Argentina para países de habla hispana.

Sobre el Dr. Leung

El Dr. Profesor Leung, nacido en 1953 en Ghuang Zhou, vivió en Hong Kong, en la Republica Popular de China y en el Reino Unido donde se ha formado también a nivel universitario. Es vicepresidente grado II Nacional del Instituto de investigación de La Universidad de Beijing de Medicina Daoista, lidera Ache Research con un equipo interdisciplinario de profesionales en el área de la salud y es autor de varios libros en el campo de la investigación de la Energía Humana desde la perspectiva de la Medicina Daoista basado en textos antiguos de la Medicina Tradicional China.

Desde hace 30 años investiga la energía humana integrando sus múltiples conocimientos, prácticas y docencia en metodología del Nei Dan, XING QI SHU, Qi gong, Tai Chi Chuan (Dao y in Shu) a nivel universitario. Su gran experiencia de 60 años de artes marciales, junto con la profunda fundamentación en materia de arqueología y etimología hacen de sus enseñanzas y la cultura ancestral China un verdadero tesoro, que comparte con el mundo, a través de conferencias que ha dictado en múltiples países. Ha sido reconocido y premiado por su labor

Médico en el área del Nei Dan Dao y por sus exitosos resultados terapéuticos. Es Vice presidente del Departamento de Investigación de Medicina Daoista de la Universidad de Beijing grado II nacional.