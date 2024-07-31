Se ofrecen cursos gratuitos para estudiantes de la Unne

Para el segundo cuatrimestre el Centro Cultural de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), presenta una oferta de cursos totalmente gratuitos para estudiantes que presenten su constancia de alumno regular de cualquier carrera de la Unne. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20hs en Córdoba 794 (Ctes.).

Los primeros cursos que abren sus inscripciones y arrancan las clases en agosto son el curso de Lengua de Señas Argentina (LSA), Cine sin cámara y Juegos teatrales. Para la comunidad en general los cursos tienen un costo bastante accesible, siendo gratuitos únicamente para alumnos regulares de la Unne.

Las inscripciones se realizaran de forma presencial en el CCU (Córdoba 794, Corrientes). Los y las estudiantes de la UNNE deberán presentar la constancia de alumno regular y fotocopia de DNI.

También será condición obligatoria asistir a las 2 (dos) primeras clases y mantener el 80% o más de asistencia durante la cursada.

El público en general también podrá inscribirse de manera presencial. Los precios de los cursos son accesibles y la información detallada se encuentra en el sitio del CCU.