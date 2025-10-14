Carbajal y Beck traen a Corrientes algo más que un podcast sobre menopausia

Las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck, conductoras de la serie "Encendidas", que se lanzó en noviembre de 2024 en Spotify, invitan a un encuentro con amigas para seguir derribando el tabú que envuelve a la menopausia. “Encendidas en Vivo” es una propuesta con información y mucho humor.

Las profesionales "abren la conversación para transitar mejor una etapa que trae muchas molestias y, lo peor, soledad y desinformación. Este show invita a acompañarnos, a reírnos de nosotras y a abanicarnos juntas sin pudor", informaron a través de un comunicado de prensa.

La presentación se realizará el miércoles 22 de octubre en el bar de calle Junín 84.

"¿De dónde viene este show? Encendidas podcast nació de la necesidad de hablar de un tema silenciado, cargado de prejuicios y mala prensa. Mariana Carbajal publicó en marzo de 2024 el libro Encendidas. Un viaje íntimo por la menopausia. Allí comparte sus sorpresas, temores, y descubrimientos al toparse con la menopausia y deja claro que la mayoría de las mujeres llegan a esta etapa, como ella, con muy poca información. Con ese impulso, convocó a Ingrid Beck y juntas, en cada episodio, hablan sin tapujos de distintas aristas de la menopausia y el climaterio, y de los desafíos que enfrentan las mujeres +45 a partir de sus propias experiencias, en consulta con especialistas, con testimonios de otras mujeres, con el objetivo de que todas puedan descubrir cómo transitar de la mejor forma este momento de la vida. La primera temporada de Encendidas podcast tuvo más de 146 mil reproducciones y en su lanzamiento se posicionó entre los 10 más escuchados de Argentina. En agosto de 2025, Carbajal y Beck estrenaron la segunda temporada", indicaron.

“Queremos inspirar a que las mujeres se pongan en el centro, después de tantos años de cuidar seguramente a otras y otros en las familias, y que se prioricen. Estamos creando una comunidad muy amorosa, que a la vez se divierte, se informa y nos vamos acompañando entre todas”, sostuvo Carbajal.

“Creemos que es parte de las injusticias patriarcales. Nos pasa a nosotras, mujeres. Y tiene que ver con una etapa históricamente asociada a la pérdida de la feminidad y a la entrada al envejecimiento. Ese estigma ha tenido mucho peso en la sociedad. En una sociedad que venera la juventud, ¿quién quiere decir que está envejeciendo cuando nos sentimos jóvenes? Y además, se cruza con la cuestión del uso del “estás menopáusica” casi como un insulto. Parece que cuando dejamos de ser fértiles, de tener posibilidades de ser madres, desaparecemos del mapa, nos invisibilizan. Incluso, desaparecemos de los programas de salud pública”, dicen las dos.

Encendidas Vivo es una charla entre ambas, donde la información y el humor se conjugan en una fórmula explosiva, en la que invitan a participar al público.

Como parte de la propuesta comunicacional, en octubre Carbajal y Beck publican juntas Antimanual para Encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia (Grijalbo, Penguin Random House).

“Tenemos un mantra para cuando nos sentimos desbordadas: ‘No nos volvamos locas’. Y queremos transmitir esa idea con las dos temporadas del podcast, con los vivos y con el libro que sale en octubre a cuatro manos”, cuenta Beck.