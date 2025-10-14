El Taragüí Rock tiene fecha confirmada y vuelve al anfiteatro Cocomarola

El Taragüí Rock ya tiene fecha definida para su edición 2025. Por otro lado, se confirmó que el anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola” será la sede en este año.

El evento de rock se realizará el 1 y 2 de noviembre donde se congregarán bandas nacionales y del litoral. Aunque en sus redes oficiales no se anunciaron la lista de artistas, el público ya está acostumbrado a recibir bandas de renombre.

En las calles céntricas se pueden ver los carteles

Antecedentes

El punto anterior se comprueba con recordar los artistas que se presentaron en la edición 2024, donde pasaron se pudo ver a los Caballeros de la Quema, Los Pericos, Turf, Peces Raros, Bersuit Vergarabat, entre otros destacados nombres.

En aquella ocasión el Corsódromo “Nolo Alías” fue el punto de encuentro y contó con traslado gratuito en colectivos desde el Parque Mitre y un patio gastronómico.

Volver a casa

La última vez que el Taragüí Rock se realizó en el Anfiteatro Cocomarola fue en 2018. A partir del siguiente año, el festival se trasladó al corsódromo Nolo Alías.

La edición de 2025 marcará el regreso del festival al anfiteatro, su sede original.