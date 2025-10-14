Corrientes: un hombre se encadenó en Anses porque le quitaron su pensión

Un ciudadano con discapacidad se encadenó este martes por la mañana en las oficinas de la Anses de Corrientes, en reclamo por la quita de su pensión. En medio de una situación de angustia, el hombre advirtió que podría tomar medidas extremas si no obtenía una solución inmediata.

“Ya no aguanto más. Hace cuatro meses que no me pagan mi sueldo. Presenté todos los papeles, historia clínica, certificados médicos. Todo legalmente. Ya no sé qué más me van a pedir”, expresó Galante visiblemente afectado en declaraciones a RadioNord.

El hecho generó conmoción entre quienes se encontraban en la sede del organismo, tanto empleados como ciudadanos que realizaban trámites. Personal de seguridad intervino y se solicitó la presencia de autoridades para contener la situación.

Respuesta oficial

Sin embargo, el titular de Anses Corrientes, Miguel Yancovich, en diálogo con la misma radio aseguró que el caso ya fue resuelto y que el pago se reanudará. “El expediente ya estaba reclamado desde el 20 de agosto. Está levantado y el hombre cobrará en el próximo mensual, debido a una cuestión de impacto del sistema”, explicó.

Yancovich detalló además que Galante fue atendido previamente en dos oportunidades, y que la demora en la actualización de su trámite se debió a que “la citación había llegado a un domicilio distinto al actual”, lo que impidió completar el proceso de revisión.

En el marco de las auditorías impulsadas por el Gobierno Nacional sobre pensiones por discapacidad, el funcionario sostuvo que “se están revisando los casos otorgados de manera irregular”, pero aclaró que “quienes realmente tienen discapacidad seguirán cobrando”.

También remarcó que desde el organismo continúan gestionando reclamos y que los pagos “se están normalizando en los siguientes ciclos de liquidación”.

Situación crítica

Mientras tanto, Galante relató que atraviesa una crítica situación económica. “Ya vendí las cosas de mi casa, el tubo de gas, varias cosas para poder sobrevivir. De noche salimos con mi hijo al centro a cirujear. La gente ya nos conoce y a veces nos da algo para comer”, contó.

También denunció que su hijo fue agredido por la policía cuando intentaba vender artículos en la vía pública. “Le pegaron dos o tres veces y le revisaron todo como si anduviéramos robando”, dijo.

“Estoy reclamando lo que es mío, no estoy pidiendo que me regalen nada. Que me paguen mi pensión que es lo que me corresponde. No quería hacer esto, pero ya no me queda otra”, concluyó.