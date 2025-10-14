Liga Nacional de Cestoball: Corrientes recibe a los mejores equipos del país

La ciudad de Corrientes se prepara para recibir, del 15 al 18 de octubre, la XI edición de la Liga Nacional de Cestoball de Primera Masculina, el torneo más importante de esta disciplina en el país.

El certamen contará con la participación de 16 equipos provenientes de distintas provincias, entre ellos tres representantes correntinos: Club Córdoba, actual campeón local, Hércules y Juventus.

Seis sedes y acción desde el miércoles

Los encuentros comenzarán el miércoles 15 a las 9 de la mañana, y se disputarán en los estadios de Club Córdoba, Colón, Hércules, San Martín (cancha auxiliar), Alvear y el CEF N°17.

El fixture completo puede consultarse en el sitio oficial: cestoball.ar.

Entre los equipos participantes estarán también Defensores del Sur, Central Córdoba y Comercio (Santiago del Estero); Estudiantes y Belgrano (Tucumán); EDIP e Hijitus (Villa Mercedes, San Luis); APV y Vélez Sarsfield (CABA); Club Atlético Nazareno (Misiones); Ruti (Chaco); Cultural Argentino (La Pampa) y Bolívar (Buenos Aires).

Capacitación con la entrenadora de la Selección Nacional

Como parte de las actividades paralelas al torneo, el jueves 16 por la tarde se realizará una clínica abierta a todo público, encabezada por la entrenadora de la Selección Argentina Masculina de Cestoball, Melina Véliz, con el objetivo de promover la formación y el intercambio técnico entre deportistas y entrenadores locales.

La presencia de la Liga Nacional consolida a Corrientes como una de las plazas deportivas más activas del país, albergando competencias federadas de primer nivel y fortaleciendo el desarrollo del cestoball masculino, una disciplina en pleno crecimiento.