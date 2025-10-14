"Lonchi" fue sorprendido mientras merodeaba en las calles de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvo a un hombre con antecedentes en la ciudad Capital.

Durante un recorrido de prevención delitos por efectivos del Destacamento San Marcos, se divisó en un sujeto merodeando en inmediaciones de calles Primera Junta y Tres Sargentos.

El sospechoso fue sorprendido mientras observaba hacia el interior de los domicilios de la zona. Por tal motivo se identificó y demoró a un hombre de 28 años conocido con el alias de “Lonchi”, quien no pudo justificar su accionar. Tras las primeras averiguaciones, se constató que poseía antecedentes policiales.

El demorado fue trasladado a la dependencia mencionada, donde se continuaron con las diligencias del caso.

