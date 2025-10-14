El anuncio de Taylor Swift que emocionó a sus fans

Tras semanas de gran expectativa en las redes sociales, Taylor Swift ha confirmado el lanzamiento de una nueva docuserie de seis partes y una película de concierto para conmemorar su monumental gira "The Eras Tour". La gira, que culminó con 149 presentaciones en diciembre del año pasado en Vancouver, fue una recorrida musical de 21 meses que incluyó shows con gran éxito en Buenos Aires, en el estadio de River Plate. Este tour rompió récords de venta de entradas, logrando una recaudación de 2.000 millones de dólares.

La cantante reveló que los dos primeros episodios de la docuserie, titulada “El Fin de una Era”, se estrenarán en Disney+ el 12 de diciembre. Los fans podrán disfrutar de dos nuevos episodios de la docuserie por semana.

Ese mismo día, la plataforma de streaming también lanzará “Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show”, una nueva película de concierto que captura la última parada de la gira en el BC Place de Vancouver.

Taylor Swift utilizó sus redes sociales para compartir su emoción sobre los próximos lanzamientos y el motivo detrás de la producción: “Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y filmar el concierto final en su totalidad”.

El concierto final que se incluirá en la película de concierto será de un interés especial, ya que incluirá “todo el repertorio de Tortured Poets Department de la extensa serie de fechas de Swift”.

La noticia de este material audiovisual llega pocos días después del lanzamiento de su duodécimo disco de estudio, The Life of a Showgirl. Este álbum convierte su vida “en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop”.

Con estos proyectos, Taylor Swift busca ofrecer a sus seguidores una mirada íntima a sus casi dos décadas de carrera musical. Curiosamente, el anuncio de la llegada de este material se dio en un podcast junto a su pareja, Travis Kelce.

