Milei confirmó que el Gobierno busca construir el segundo puente Chaco–Corrientes con inversión privada

Durante su visita a Resistencia, el presidente Javier Milei ratificó que el proyecto del segundo puente interprovincial entre Chaco y Corrientes sigue en carpeta y que su gestión trabaja en una alternativa de financiamiento privado para concretar la obra más esperada del Nordeste argentino.

En una entrevista brindada al periodista Julio Wajcman tras el acto político realizado en la Plaza Belgrano, el mandatario aseguró: “Estamos trabajando en el puente para mejorarlo y que funcione mejor, pero también buscamos hacerlo desde la iniciativa privada para que haya un segundo puente. Estamos avanzando en eso”.

Una obra bajo revisión

La definición de Milei coincide con lo informado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un reporte elevado al Congreso Nacional, donde confirmó que el proyecto “se encuentra en revisión”. De acuerdo con ese documento, Vialidad Nacional comunicó que el Instituto de Ambiente de Corrientes otorgó una aprobación ambiental excepcional, aunque estableció que deberá realizarse una nueva audiencia pública antes de enero de 2026 para definir el plan ejecutivo definitivo.

El Gobierno nacional aclaró que la ejecución del segundo puente estará condicionada por la disponibilidad financiera, mientras se evalúan ajustes técnicos y presupuestarios para adaptar el proyecto a un esquema de participación público-privada.

