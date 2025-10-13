¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

INFRAESTRUCTURA

Eduardo Tassano inaugurará la plaza del Mercosur: qué obras se realizaron en el espacio público

El acto será este martes, a partir de las 10. Cuáles fueron las refacciones que se realizaron en la zona. 

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 19:48

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, dejará habilitado este martes la plaza del Mercosur, ubicada en el barrio 17 de Agosto.  El acto está previsto para las 10, en las inmediaciones de las calles Milán y Lavalle.

La plaza Mercosur, ubicada en la Rotonda de la Virgen de Itatí tuvo un proceso de transformación por parte del Municipio. En el lugar se incorporó un sector gastronómico, se instaló una plaza blanda con juegos para los más chicoskits biosaludables y nuevos senderos

El proyecto contempla una intervención integral que combina reordenamiento comercialnuevas áreas recreativasespacios deportivos y mejoras sustanciales en infraestructura. Desde la Municipalidad destacaron que se trata de una obra estratégica, ya que el lugar funciona como una de las puertas de entrada a la capital correntina.

Juegos infantiles y gimnasios urbanos

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de 2.000 metros cuadrados de sectores de juegos infantiles, con suelo de goma antigolpes y estructuras diseñadas bajo normas IRAM, además de módulos integradores para personas con movilidad reducida.

A su vez, se realizó la renovación completa del equipamiento deportivo con nuevos gimnasios urbanos, un módulo de calistenia y otro para entrenamiento funcional. La idea, explicaron desde el área de infraestructura, es promover hábitos saludables y sumar alternativas para todas las edades.

El plan también contempló nuevas luminarias LEDmobiliario urbano de hormigón armadocestos diferenciados y senderos renovados, lo que permitirá mayor seguridad y confort para quienes circulen o elijan la plaza como lugar de encuentro.

