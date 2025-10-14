El reproche de Wanda Nara a Maxi López con palito a Mauro Icardi

El esperado inicio de MasterChef Celebrity tuvo un inicio triunfal con todos los famosos demostrando sus habilidades culinarias llenas de emoción. Unos de los primeros en sacarse chispas fueron justamente la conductora y su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. El exfutbolista, que accedió a participar, tuvo un picante ida y vuelta con su ex en el primer programa.

Si bien en la actualidad López y Nara tienen un muy buen vínculo, ella no dudó en sacar los trapitos al sol: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”. Ante esto él le dijo que los dos metieron “cambio”, puesto que tras la separación ella se casó con Mauro Icardi con quien tuvo dos hijas. Actualmente, están separados y entre ellos media la justicia.

La conductora no lo dudó y sin dar nombres, respondió: “A vos te fue mejor”. “Yo estoy contento, ¿vos?“, le preguntó López y ella le aseguró: ”Yo estoy bárbara, acá trabajando". Por lo que se pudo advertir de entrada, habrá varias interacciones más entre la expareja que seguramente darán que hablar.

