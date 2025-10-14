¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

CESTOBALL Anses Gustavo Valdés
CESTOBALL Anses Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Qué le dijo

El reproche de Wanda Nara a Maxi López con palito a Mauro Icardi

El exfutbolista y la conductora protagonizaron un reencuentro inesperado lleno de humor y tensión durante el debut del reality.

Por El Litoral

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 11:13

El esperado inicio de MasterChef Celebrity tuvo un inicio triunfal con todos los famosos demostrando sus habilidades culinarias llenas de emoción. Unos de los primeros en sacarse chispas fueron justamente la conductora y su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, Maxi López. El exfutbolista, que accedió a participar, tuvo un picante ida y vuelta con su ex en el primer programa.

Si bien en la actualidad López y Nara tienen un muy buen vínculo, ella no dudó en sacar los trapitos al sol: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”. Ante esto él le dijo que los dos metieron “cambio”, puesto que tras la separación ella se casó con Mauro Icardi con quien tuvo dos hijas. Actualmente, están separados y entre ellos media la justicia.

 

La conductora no lo dudó y sin dar nombres, respondió: “A vos te fue mejor”. “Yo estoy contento, ¿vos?“, le preguntó López y ella le aseguró: ”Yo estoy bárbara, acá trabajando". Por lo que se pudo advertir de entrada, habrá varias interacciones más entre la expareja que seguramente darán que hablar.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD