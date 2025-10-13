La jueza Pozzer Penzo denuncia hostigamiento de la Uejn y de Julio Piumato

La jueza federal de la ciudad correntina de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y su defensa hicieron pública una presentación ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, pidiendo una "solución urgente" ante los "hostigamientos y ataques" que, aseguran, provienen de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) y su secretario general, Julio Piumato.

La denuncia se enmarca en el Expediente 164/23, iniciado a partir de una denuncia de la Uejn. El conflicto se agravó luego de que se alterara el criterio original de producción de prueba: se permitió la convocatoria de más testigos de la parte denunciante (Uejn), mientras que ninguno de los testigos ofrecidos por la defensa ha podido declarar aún.

Ante esta situación, la magistrada y su defensora solicitaron formalmente la suspensión de esas nuevas testimoniales, alegando que la medida afecta gravemente el "principio de igualdad de armas" y el derecho de defensa en el proceso.

Acusaciones falsas buscan coaccionar al Consejo

El comunicado emitido por el estudio de la defensa subraya que el accionar del gremio no se limita al ámbito estrictamente procesal.

Luego de que el Consejo de la Magistratura otorgara una prórroga en la primera de las audiencias, la Uejn hizo circular un comunicado quejándose de la suspensión y sosteniendo falsamente que la Dra. Pozzer Penzo es una magistrada "con antecedentes de corrupción y mal desempeño".

La defensa considera este acto un "nuevo acto de persecución y hostigamiento" y solicitó al Consejo que intime a la Uejn y a Piumato a cesar con un accionar que, según afirman, está calumniando e injuriando a la jueza, y que, además, estaría "contaminando, direccionando, e inclusive 'coaccionando'" a los Consejeros, impidiendo que ejerzan su rol con objetividad.

La Jueza Pozzer Penzo y su defensa esperan que este grave planteo sea tratado en el Plenario del Consejo de la Magistratura programado para el próximo miércoles 15 de octubre.