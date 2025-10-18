¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno

Cambios en el Gabinete

La incidencia del PRO podría arrojar novedades en el elenco ejecutivo.

Por El Litoral

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 20:55

El presidente Javier Milei se refirió este sábado a una eventual reconfiguración del Gabinete tras las elecciones del 26 octubre y no descartó el ingreso de algunas figuras de Pro. Si bien aclaró que no responde a un pedido de Mauricio Macri, ahondó en la importancia de incorporar a “personas super experimentadas”.
“Nosotros consideramos que algunas áreas no están funcionando como deberían y que es evidente que podemos acordar que determinadas personas que estuvieron en el gobierno de él [por Macri], que son super experimentadas resolviendo determinados problemas, incorporarlas y sumarlas”, señaló Milei en diálogo con Radio Mitre.
“Cuando uno tiene que hacer un seleccionado, pone los mejores. Eso es lo que vamos a tratar de hacer”, destacó el mandatario en alusión al posible desembarco de dirigentes de Pro.

