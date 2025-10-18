Detuvieron a "dealer" que repartía droga junto a su hijo de 9 años

En un operativo realizado en la tarde de este sábado, un hombre que vendía estupefacientes junto a su hijo de 9 años fue detenido por la Policía, en la pista de skate del Parque Mitre.



Fue durante un trabajo desplegado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de recorridas de prevención que despliega por distintos espacios públicos de la ciudad, según detallaron.

En tal sentido vieron al sospechoso rodeado de varias personas, algunas de las cuales podrían ser menores de edad, y en un momento notaron una maniobra que hizo presumir una comercialización.

En consecuencia, solicitaron que su identificación y que exhiba el contenido del interior de un bolso que llevaba.