Mandiyú abre en San Roque una nueva ilusión de ascenso

Una renovada ilusión de ascenso para comenzar a recuperar terreno en el fútbol nacional, pondrá en marcha este domingo el Deportivo Mandiyú.

Por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, el Albo visitará a Defensores de San Roque en el estadio “Francisco Ramón Puyol”. El encuentro dará inicio a las 16,30, contará con el arbitraje de José Antonio Romero de la Liga Saladañea y corresponde a la zona 3 de la región Litoral Norte.

El objetivo central de Mandiyú en la presente temporada es conseguir el ascenso al Federal A. Comenzó el año consagrándose como campeón provincial y después ganó el Oficial de la Liga Correntina de Fútbol.

El entrenador Fabián “Bocha” Ponce mantuvo la base de jugadores y sumó refuerzos de jerarquías, algunos de los cuales llegaron desde el Federal.

“Necesito sumar variantes al plantel que tenemos para transitar un torneo que es muy duro”, sostuvo el DT.

Los nuevos jugadores de Mandiyú, todos a disposición para el partido de este domingo, son Franco Domínguez, Milton Ferreyra, Gonzalo González, Max Pared, Juan Romero Chiappe, Javier Sosa, Cristian Almirón, Julio Montero, Nicolás Gauto, Juan Leguizamón y Leandro Córdoba.

“Nuestra propuesta será la misma de todo el año, buscaremos ser protagonistas y tratar de ser contundentes en ataque”, agregó.

Defensores de Sa Roque, por su parte, intentará superar la primera etapa bajo la conducción de Julián Fontana.

En la oportunidad tendrá fecha libre, Sportivo Surubí de Goya.

Juego en Goya

Por la zona 4 de la Región Litoral Norte, este domingo se enfrentarán los clubes goyanos de Huracán y Benjamín Matienzo.

El encuentro dará inicio a las 16 en el estadio Ramón Cacique Oviedo y contará con el arbitraje de Francisco Vargas.

En este grupo quedará libre en la fecha de apertura, Rivera del Paraná de Bella Vista.

Triunfo de Madariaga

En el duelo entre equipos de Paso de los Libres, Madariaga se impuso a Marítimos 3 a 1. Los goles para el ganador lo marcaron Nicolás Borda, Cristian Encina y Elian Martínez. Para el perdedor, lo hizo Ezequiel Cardozo.

El partido se jugó este sábado en el estadio Agustín Faraldo y correspondió al grupo 5.

Por la segunda fecha, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá a Marítimos