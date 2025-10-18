Secuestraron una camioneta tras evadir tres controles policiales

En jurisdicción de la localidad de Lavalle allanaron una propiedad, donde secuestraron una camioneta que interesaba a una causa tramitada ante el Juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, ya que ese vehículo había evadido tres controles policiales.



El trabajo fue realizado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica Lavalle quienes irrumpieron en un domicilio de Colonia San José, en una vivienda ubicada en el cruce de las rutas provinciales 81 y 27, propiedad de Leandro Luis T.



El procedimiento arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de una Toyota Hilux que había sido identificada como la misma que evadió al menos tres controles policiales rurales, uno de ellos en jurisdicción de la Policía Rural y Ecológica Perugorría.

