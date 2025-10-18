Mazi Meza marcó un gol en el triunfo de River en Córdoba

River dejó atrás cuatro derrotas consecutivas y volvió al triunfo en Córdoba. Con goles de Gonzalo Montiel y el correntino Maximiliano Meza, el equipo de Marcelo Gallardo venció 2-0 a Talleres en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Un triunfo necesario, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, para un conjunto que necesitaba recuperar confianza.

Con este resultado, River trepó al cuarto puesto de la Zona B con 21 puntos y se consolidó como escolta de Rosario Central en la Tabla Anual, en zona de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, mientras que Boca quedó en el cuarto lugar y jugaría Sudamericana.

Talleres, en cambio, sigue fuera de los puestos de octavos: marcha 11° con 14 unidades y apenas un punto por debajo de Sarmiento, el último que hoy estaría avanzando. En el acumulado, continúa tres puntos por encima de Aldosivi, en la pelea por evitar el descenso.

En el duelo en Córdoba entre Talleres y River, Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. En el cierre de la primera etapa, el equipo de Carlos Tevez logró empatar el encuentro, pero desde el VAR trazaron las líneas y anularon la conversión tras delimitar que Augusto Schott estaba en posición adelantada.

A los 22 minutos del complemento, Facundo Colidio elaboró una notable jugada individual y, cuando se metió al área tras gambetear a la defensa del elenco cordobés, habilitó a Maximiliano Meza para que ponga el 2-0. Ambos ingresaron en el segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Marcelo Gallardo controló el desarrollo del juego y concretó un triunfo vital.

El Millonario no podrá descansar, ya que su próxima presentación será trascendental: chocará contra Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Luego, recibirá en el Monumental a Gimnasia (LP) por el Torneo Clausura. Del otro lado, Talleres visitará a Vélez en Liniers.

